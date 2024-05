Verso il voto 2024, Renzi e Calenda insieme con Prato merita

Getting your Trinity Audio player ready...

Verso il voto 2024, Matteo Renzi e Carlo Calenda insieme con la lista Prato merita.

Candidato sindaco Mario Daneri, civico, ingegnere, sostenuto da Italia Viva, Azione, Psi e Libdem alle amministrative 2024 di Prato al voto 8 e 9 giugno.

Mario Daneri:” Siamo stati in grado di unire le forze riformiste e liberal democratiche di Prato, costituendo un vero polo alternativo alla destra e alla sinistra. Perché i problemi non sono né di destra né di sinistra. Sono problemi. E come tali vanno risolti. La lista Prato Merita è la vera alternativa ai due poli. E io sono orgoglioso delle persone che hanno deciso di accompagnarmi in questo cammino. Un vero Terzo Polo pragmatico e riformista. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per Prato. Un futuro basato sul buon governo, il buon senso e l’impegno per il bene comune”.

Martedì 28 maggio a sostegno di Prato merita arriva al circolo Matteotti di Prato Riccardo Nencini, presidente del consiglio nazionale del Partito Socialista Italiano. Con tanto di cena e presentazione del libro di Nencini ‘Muoio per te’.

Nei giorni scorsi a sostegno del candidato sindaco Mario Daneri e i candidati al Consiglio Comunale di Prato Andrea Marcucci per Stati Uniti d’Europa e il deputato Matteo Richetti, capogruppo alla Camera dei Deputati per Azione-PER, con Barbara Masini, candidata Europee 2024

Pasquale Petrella, candidato al Consiglio Comunale di Prato con Prato merita: “Prato Merita – Mario Daneri Sindaco è l’unica lista in Italia che può dire di rappresentare il Terzo Polo, avendo al suo interno Azione, Italia Viva, Libdem e Psi”.

Italia Viva Prato: “A Prato abbiamo costruito qualcosa di veramente nuovo ed alternativo, ma non è un punto di arrivo bensì di partenza. Quattro forze liberal democratiche e riformiste si sono unite anche grazie al federatore Mario Daneri. Un progetto che non ha solo lo scopo di offrire una proposta alternativa a destra e sinistra, entrambe sempre più vicine ai loro estremi e mancanti delle anime (o correnti ) libdem e riformiste, ma bensì quello di proporsi come modello da imitare. Ci rivolgiamo quindi a tutti gli elettori moderati, liberali e riformisti che sono delusi dalle derive populiste delle loro coalizioni di appartenenza. Un PD a trazione grillina o una destra sovranista e populista non può rappresentarvi”.

La lista Prato merita vede capilista Stefano Micheloni, segretario provinciale di Azione, Veronica Versace Scopelliti, presidente provinciale di Italia Viva, Andrea Risaliti, vice segretario del Psi di Prato e Deanna Mascherini, per i Libdem, poi gli altri in ordine alfabetico

Ecco la lista dei candidati di Prato Merita.

Stefano Micheloni, 43 anni, ottico, Veronica Versace Scopelliti, 47 anni, dirigente scolastica, Andrea Risaliti, 42 anni, imprenditore, Deanna Mascherini, 61 anni, dirigente comunale, Alberto Ansiati, 50 anni, ingegnere e imprenditore, Elisa Bacci, 41 anni, digital marketing coach, Serena Balestri, 39 anni, estetista, Giovanni Bonanni, 57 anni, avvocato, Michela Caldani, 52 anni, ragioniera, Niccolò Cenni, 30 anni, laureato in giurisprudenza, Andrea Cianfagna, 40 anni, impiegato, Alessio Dardi, 62 anni, agente di commercio, Matteo Degl’Innocenti, 22 anni, studente universitario, Umberto Di Rico, 71 anni, pensionato, consigliere U.N.A., Franco Antonio Felici, 68 anni, pensionato, Agostino Gestri, 50 anni, architetto, Alfredo Gioia, 65 anni, collaboratore scolastico, Andrea Arrigo Landi, 67 anni, pensionato (presidente comunale Italia Viva e presidente circolo Arci Borgonuovo), Myriam Laurenti, 70 anni, pensionata, Irene Mammoli, 50 anni, docente scuola primaria, Fiammetta Messina, 67 anni, pensionata, Serena Pasquetti, 48 anni, titolare Bar Dolci Attimi Panci, Enrica Lidia Pescioni, 55 anni, quadro direttivo in istituto di credito, Pasquale Petrella, 61 anni, giornalista professionista, Vincenzo Ravone, 55 anni, avvocato, Francesco Riti, 47 anni, commercialista, Tommaso Sarti, 36 anni, libero professionista, Sauro Sguanci, 67 anni, pensionato, Andrea Vannini, 23 anni, studente universitario, Giuseppe Vannucchi, 67 anni, medico, Rita Vargiu, 44 anni, avvocato, Luca Vitellozzi, 63 anni, imprenditore.