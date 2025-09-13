22 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Alla Cisl Toscana il primo dibattito fra candidati governatori

L'appuntamento è per martedì prossimo (16 settembre) alle 15 nella sede regionale del sindacato in via Benedetto Dei

Politica
REDAZIONE
FIRENZE – A poco meno di un mese dal voto per le elezioni regionali si svolgerà nella sede della Cisl Toscana, a Firenze, il primo confronto tra i candidati, sostenuti dalle diverse coalizioni, in corsa per la presidenza della Regione Toscana.

L’appuntamento è per martedì prossimo (16 settembre) alle 16, nella sede regionale del sindacato, in via Benedetto Dei 2/a.

All’incontro sono stati invitati Antonella Bundu, Eugenio Giani, Alessandro Tomasi, Enrico Zanieri.

Ad introdurre il confronto sarà la segretaria generale, Silvia Russo, che illustrerà il punto di vista della Cisl sulla Toscana, con le priorità, le aspettative e le richieste del sindacato relative a lavoro, economia, sanità, sociale, ambiente.

All’incontro parteciperanno i responsabili e i rappresentanti Cisl di tutti i territori e le categorie della Toscana, che potranno a loro volta portare stimoli e domande per i candidati alla presidenza.

 

