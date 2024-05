Getting your Trinity Audio player ready...

Amministrative 2024 in Toscana: ‘impresentabili’ per Antimafia.

Amministrative 2024 in Toscana, ci sono tre candidati in liste Consiglio Comunale segnalati da Commissione parlamentare antimafia presieduta da Chiara Colosimo, come reso noto in audizione.

Si tratta di Cinzia Diddi e Gianni Diddi, lista Movimento Centro a sostegno di Sara Funaro, Pd, candidata sindaca a Firenze.

E di Oria Logli, candidata Consiglio Comunale lista Targettopoli, Jonathan Targetti candidato sindaco di Prato.

Per quanto riguarda la candidata Logli, Jonathan Targetti via social: “Il Codice di autoregolamentazione è una aberrazione giustizialista voluta dal M5S al governo e purtroppo rimasta ancora in piedi ma, per fortuna, non è al di sopra delle leggi che regolano le elezioni. Oria è assolutamente candidabile, in attesa di un primo processo che si terrà a novembre e, sicuramente fino a quel momento, ha gli stessi diritti e le stesse opportunità di tutti”.

Come si legge nel resoconto della Commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Colosimo , per quanto riguarda Gianni Diddi “in data 17 marzo 2016 il GUP di Prato ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta), con prossima udienza fissata il 24 giugno 2024. Inoltre, in data primo luglio 2021, il GUP di Prato ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 648-ter.1 del codice penale (autoriciclaggio) con prossima udienza fissata il 5 maggio 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera o) e lettera i) del codice di autoregolamentazione”.

Per quanto riguarda Cinzia Diddi, “in data 17 marzo 2016 il GUP di Prato ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta), con prossima udienza fissata il 24 giugno 2024. Inoltre, in data primo luglio 2021, il GUP di Prato ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 648-ter.1 del codice penale (autoriciclaggio) con prossima udienza fissata il 5 maggio 2025. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera o) e lettera i) del codice di autoregolamentazione”.

Per quanto riguarda Oria Logli “in data 13 gennaio 2022, il GIP ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 219 e 223, comma 2, n. 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta), con prossima udienza fissata l’11 novembre 2024. La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione”.