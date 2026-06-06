Ballottaggio al via in Toscana, al voto Arezzo e Viareggio: sfide Ceccarelli-Comanducci e Maineri-Grilli

Ballottaggio al via in Toscana domenica 7 giugno ore 7-23 e lunedì 8 giugno ore 7-15 per eleggere i sindaci di Arezzo e Viareggio.

Scrutinio al via subito dopo la chiusura dei seggi.

Ad Arezzo la sfida è tra Vincenzo Ceccarelli, campo largo centrosinistra, 32.36% al primo turno, e Marcello Comanducci, centrodestra, 43.81%.

Qui il facsimile della scheda elettorale

A Viareggio la sfida è tra Federica Maineri, campo largo centrosinistra, 30.17% al primo turno, e Sara Grilli, assessora uscente giunta Del Ghingaro, centrodestra senza simboli e lista sindaco uscente Del Ghingaro, 34.29% al primo turno.

Qui il facsimile della scheda elettorale

Sia ad Arezzo, sia a Viareggio non ci sono stati apparentamenti.

Nessun apparentamento ad Arezzo, sindaco uscente Alessandro Ghinelli, centrodestra, dove pesano i voti ricevuti al primo turno da Marco Donati, 20.49%, coalizione civica con Azione di Calenda.

Nessun apparentamento a Viareggio, dove pesano i voti ricevuti al primo turno da Marialina Marcucci, 27.52%, e Paolo Annale, Pci, 5.59%.

Come nel primo turno del 24 e 25 magio, per votare occorrono la propria scheda elettorale e documento di identità in corso di validità.

A differenza del primo turno, al ballottaggio non è ammesso il voto disgiunto.

E se al primo turno per vincere occorreva il 50% più uno, al ballottaggio per vincere basta ricevere più voti dell’avversario.

La scheda elettorale del ballottaggio riporta i nomi dei due candidati sindaco e delle liste che li sostengono.

Per votare si può tracciare una x sul nome del candidato che si intende votare, oppure sul rettangolo in cui è scritto il nome del candidato, oppure sulle liste collegate al candidato che si intende votare.

Arezzo è uno dei sei capoluoghi in cui si tiene il ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. Con Arezzo secondo turno anche a Trani, Lecco, Macerata, Chieti e Agrigento.

In Toscana gli altri due capoluoghi al voto hanno eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio 2026.

A Prato Matteo Biffoni, campo largo centrosinistra. A Pistoia Giovanni Capecchi, campo largo centrosinistra.