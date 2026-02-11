Futuro nazionale, primo atto: “Stop ai soldi per Zelensky. Più sicurezza per gli italiani”

ROMA – Si è svolta ieri (10 febbraio), davanti a un edificio istituzionale nel centro di Roma, una manifestazione promossa da Futuro Nazionale, caratterizzata da un messaggio chiaro e diretto. All’iniziativa ha preso parte anche il parlamentare Edoardo Ziello, presente insieme ad altri esponenti del movimento.

Nel corso della manifestazione è stato esposto uno striscione con la scritta: Stop soldi per Zelensky. Più sicurezza per gli italiani, accompagnata dai simboli del movimento e dal riferimento a Vannacci. Un messaggio che si inserisce nel dibattito politico sempre più acceso sull’invio di risorse economiche e militari all’Ucraina e sulle priorità della spesa pubblica nazionale.

Secondo i promotori della protesta, i fondi destinati al sostegno del governo di Volodymyr Zelensky dovrebbero essere sottoposti a una revisione, privilegiando invece interventi mirati alla sicurezza interna, al welfare e al sostegno delle famiglie italiane.

Il contenuto dello striscione, volutamente incisivo anche sul piano simbolico, esprime una posizione critica nei confronti del coinvolgimento economico dell’Italia nel conflitto ucraino. Al centro della rivendicazione vi è la richiesta di un cambio di rotta, con una maggiore attenzione agli interessi nazionali e alle esigenze concrete dei cittadini.

La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e media, riaccendendo il confronto politico tra chi sostiene la necessità di mantenere l’impegno internazionale dell’Italia e chi, come Futuro Nazionale, chiede una revisione delle attuali scelte di politica estera.

Un tema destinato a restare centrale nel dibattito pubblico delle prossime settimane, anche in vista delle future decisioni parlamentari su bilancio e relazioni internazionali.