Referendum, niente quorum. In Toscana la maggiore partecipazione, ma sotto il 50 per cento

FIRENZE – Niente quorum per i referendum su lavoro e cittadinanza.

Quando i dati non sono ancora definitivi, infatti, è da subito chiaro che il dato dell’affluenza resterà lontano dal 50 per cento più uno e poi si attesterà intorno al 30,5 per cento.

La Toscana è la regione dove si è votato di più, ma comunque si resta sotto il 50 per cento dei votanti. In particolare molto basso l’accesso ai seggi nella giornata di oggi (9 giugno).

Tra le province, il dato più alto di affluenza si registra per Firenze con il 46,01%, il più basso per Grosseto con il 31,46%. Seguono dopo Firenze, le province di Livorno con il 40,75%, Pisa al 40,46% e Siena al 40,36%.

In quattro comuni toscana è stato raggiunto il quorum. Svetta Sesto Fiorentino dove è stato superato il 53%, al secondo posto nella classifica con maggior numero di votanti Radicondoli con oltre il 52% mentre sul gradino più basso del podio, entrambi con un’affluenza superiore al 51%, si piazzano Pontassieve e Monterotondo Marittimo. È in provincia di Arezzo, a Sestino, il comune dove si è registrata la minore affluenza: 21,5%.

Si procederà comunque allo scrutinio dei voti. Ma qualora vincesse (come è scontato ) il sì non ci sarà l’effetto abrogativo proprio di queste consultazioni.

I referendum erano stati promosso dalla Cgil, per i quesiti sul lavoro e da +Europa per quello sulla cittadinanza.