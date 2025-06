Referendum su diritti e cittadinanza, in Toscana affluenza sopra la media nazionale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Affluenza intorno al 16 per cento per il referendum alla scadenza della 19.

Un po’ più alto il dato della Toscana dove al seggio si è presentato il 22,18 per cento degli aventi diritto. Il picco in provincia di Firenze con il 26,89 per cento. Ale spalle Livorno (23,66) e Pisa (22.45) che batte di poco Siena (22,25). Sotto la media Grosseto (17,15), Arezzo (18,62), Massa Carrara (18,74), Lucca (18,88) e Pistoia (19,77). Oltre il 20 per cento Prato (21,37 per cento).

Si vota oggi fino alle 23 e domani (9 giugno) dalle 7 alle 15.