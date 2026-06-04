Rete amministratrici Toscana al via, manifesto Anci: obiettivo rafforzare leadership femminile

Rete delle amministratrici della Toscana al via.

Rete presentata con il manifesto da Anci Toscana, presidente Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi, durante l’iniziativa ‘C’era una svolta… 80 anni di cittadinanza politica delle donne’, organizzata a Palazzo Medici Riccardi a Firenze in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze.

Con Susanna Cenni, presenti anche Stefania Saccardi, presidente Consiglio regionale della Toscana, Cristina Manetti, assessora regionale, per Upi Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci e presidente Provincia di Livorno.

Una rete aperta a sindache, assessore, consigliere comunali toscane che “decidono di mettersi in rete per valorizzare il proprio ruolo istituzionale, sostenersi reciprocamente e dare forza a una leadership femminile capace di incidere sulle priorità delle

comunità locali, in dialogo con reti nazionali ed europee e con uno sguardo aperto alle esperienze internazionali, per contribuire a una cultura politica della parità capace di superare i confini territoriali”, come recita il manifesto Anci Toscana.

Manifesto che, spiega Anci Toscana, “dà vita alla rete delle amministratrici della Toscana, spazio aperto, democratico e plurale dove ogni amministratrice possa portare la propria esperienza e visione politica, in un’ottica di costruzione collettiva, scambio tra pari e rafforzamento istituzionale”.

Susanna Cenni: “Il documento s’ispira ai valori della Costituzione italiana, della Convenzione di Istanbul, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dello Statuto della Regione Toscana che riconosce il valore della parità di genere e dell’equilibrio nella rappresentanza istituzionale. Con la nascita di questa rete, che presentiamo a ottant’anni dall’estensione del diritto di voto alle donne, vogliamo costruire uno spazio permanente di ascolto, confronto e progettazione comune“.

Cristina Manetti: “Tutto parte dal fare squadra. Per noi amministratrici è fondamentale, perché siamo nei luoghi della partecipazione e delle decisioni, dove le scelte possono essere realmente prese. Ho firmato questo manifesto perché ci credo profondamente: penso che, unendo le forze e mettendo in rete esperienze e competenze, possiamo costruire un percorso comune. I processi di cambiamento sono spesso lenti, ma se continuiamo a lavorare insieme, passo dopo passo, credo che potremo essere protagoniste di cambiamenti importanti per i nostri territori e per le donne che li vivono”.

Stefania Saccardi: “Un momento di confronto sul presente e sul futuro, perché c’è ancora molto da fare per garantire pienamente i diritti delle donne, rafforzarne la presenza nei luoghi decisionali e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza. Le amministratrici toscane rappresentano una risorsa preziosa per i nostri territori e la capacità di fare rete è fondamentale per costruire comunità più inclusive e coese. Il Manifesto che nascerà da questo percorso sarà un impegno concreto per valorizzare il contributo delle donne nella vita pubblica e rafforzare la qualità della nostra democrazia”.

Lia Burgalassi, sindaca di Cecina e delegata Anci Toscana Pari Opportunità e politiche di genere: “In Toscana solo il 21% dei sindaci è donna, mentre a livello nazionale le sindache sono appena il 15.4%. Negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti importanti, ma restano ostacoli concreti, dagli stereotipi alle difficoltà di conciliare vita, lavoro e impegno pubblico, fino alle aggressioni verbali che troppo spesso colpiscono le donne impegnate nelle istituzioni. Sono la prima sindaca donna di Cecina e so bene quanto la strada verso una rappresentanza davvero equilibrata non sia ancora conclusa. La rete delle amministratrici della Toscana non nasce come un simbolo, ma come uno strumento. Un luogo di confronto, sostegno e condivisione di esperienze tra donne che ogni giorno amministrano comunità diverse, grandi e piccole, affrontando problemi reali e cercando soluzioni concrete.

Più donne nei luoghi decisionali non significa rappresentare una categoria. Significa rendere la democrazia più forte, più inclusiva e più capace di leggere la complessità del presente”.

Burgalassi con Andrea Rossi, sindaco Loro Ciuffenna, delegato Anci Toscana parità di genere: “Fare rete significa rafforzare il lavoro di ciascuna e costruire risposte più efficaci per le comunità che rappresentiamo. Da questa convinzione nasce il manifesto che ha dato vita alla rete delle amministratrici della Toscana: una comunità di donne impegnate nelle istituzioni locali che sceglie di collaborare, sostenersi e crescere insieme, trasformando il dialogo in una risorsa concreta per rendere più forte e autorevole la presenza femminile nelle amministrazioni”.

UPI Toscana con Sandra Scarpellini: “Le donne costituenti ci hanno insegnato che i diritti vanno rivendicati e difesi ogni giorno. Il lavoro per una reale parità di genere passa dalla consapevolezza, dalla partecipazione e dalla capacità di guardare ai territori con una lente fatta di empatia e solidarietà. Le Province stanno facendo la loro parte perché la vivibilità e le opportunità siano davvero a misura di tutte e di tutti”.

Tra gli obiettivi della rete, sottolinea Anci Toscana, figurano il rafforzamento della collaborazione tra sindache e amministratrici dei Comuni toscani, il sostegno nello svolgimento del loro mandato, il contrasto verso ogni forma di violenza e pressione nei confronti delle donne impegnate nella vita politica e istituzionale, la diffusione di buone pratiche amministrative, l’impegno a sostenere la rappresentanza femminile nelle istituzioni e la promozione di percorsi di formazione, empowerment e inclusione.

La rete, spiega Anci Toscana, sarà aperta a tutte le amministratrici in carica nei Comuni toscani. I Comuni potranno aderire come sostenitori, contribuendo alla diffusione del Manifesto e alla promozione delle attività della Rete. Tra le iniziative previste figurano incontri tematici, attività formative, campagne di sensibilizzazione, raccolta e condivisione di buone pratiche, interlocuzioni istituzionali e progetti dedicati all’empowerment femminile e alla partecipazione democratica.