‘Tolleranza zero’ di Vannacci: ecco il pacchetto sicurezza di Futuro Nazionale. “Porrà rimedio alla situazione attuale”

Tolleranza zero’ il pacchetto sicurezza di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale europarlamentare Roberto Vannacci che il primo marzo ha dato il via alla Si chiama ‘, il partito fondato dal generale europarlamentareche il primo marzo ha dato il via alla campagna di tesseramento

Vannacci, ex vice di Matteo Salvini in Lega, lo ha presentato a Roma. Con Vannacci il deputato pisano Edoardo Ziello, i deputati Rossano Sasso, Emanuele Pozzolo e il coordinatore nazionale del partito Massimiliano Simoni, consigliere regionale Toscana. L’unico consigliere regionale eletto in Toscana con Lega Salvini lo scorso ottobre, ora tra i protagonisti di Futuro Nazionale.

Vannacci: “E’ il primo pacchetto normativo che presenteremo a Montecitorio. Do l’indirizzo politico di . Do l’indirizzo politico di Futuro nazionale : quello che vorremmo ottenere con la nostra attività è il ritorno al Belpaese”.

Poi via social: “Il primo pacchetto sicurezza di Futuro Nazionale porrà rimedio alla situazione attuale. Rilegittimerà forze dell’ordine, le proteggerà e si inserirà nel campo legittima difesa che oggi è un problema in Italia. E si inserirà sul risarcimento dei criminali. Perché oggi se un criminale entra in casa mia e io mi difendo poi probabilmente sono costretto a risarcirlo per le malefatte che ha commesso”.

Massimiliano Simoni: “Le proposte puntano a rafforzare la sicurezza dei cittadini e garantire tutele reali alle forze dell’ordine, prevedendo tra le altre cose: uno scudo legale e il rimborso delle spese legali per gli agenti coinvolti in procedimenti per fatti di servizio. Modifiche alle norme sulla legittima difesa. Strumenti più efficaci per il ripristino della sicurezza nelle aree ad alta criminalità. Un pacchetto di interventi concreti per riaffermare un principio semplice: senza sicurezza non c’è libertà.

Futuro Nazionale porta in Parlamento proposte chiare per difendere i cittadini, sostenere chi ogni giorno indossa una divisa e ristabilire il rispetto delle regole.

Rossano Sasso: “Via il criterio di proporzionalità nella legittima difesa, scudo legale vero e nuove regole di ingaggio per le forze dell’ordine. Lo Stato deve tutelare chi lavora e rischia la vita per la sicurezza dei cittadini.

Nessun risarcimento per ladri e rapinatori e per i loro parenti, la vittima non è un bancomat e se qualche criminale viene colpito durante il suo ‘lavoro’, non deve risponderne chi si è difeso.

Nessuna sospensione né decurtazione dello stipendio per poliziotti indagati per fatti avvenuti durante il servizio.

Più assunzioni delle forze dell’ordine e utilizzo dei corpi speciali dell’esercito ma non limitate a operazioni simboliche tipo “Strade Sicure”, vogliamo i parà a supporto delle forze dell’ordine.

La sinistra non voterà i nostri emendamenti, vediamo come si comporteranno i moderati di centrodestra”.