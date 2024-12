Getting your Trinity Audio player ready...

Toscana a San Francisco: collaborazioni internazionali per rafforzare politiche regionali

Cinque giorni di incontri, confronti, nuove opportunità da mettere a disposizione della Toscana. E il grande successo della mostra ‘Genio Toscano’ che ha contato, nel giorno dell’inaugurazione, centinaia di persone all’interno degli spazi di Innovit, il centro per l’innovazione e la cultura italiana a San Francisco. È un bilancio estremamente positivo quello che la Toscana porta dalla missione che ha visto protagonisti in California il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras e una delegazione di consiglieri regionali composta da Vincenzo Ceccarelli, Cristina Giachi, Lucia De Robertis, Elena Meini, Marco Landi e Diego Petrucci. “Due gli obiettivi principali, rendiconta Regione Toscana, che la missione si è proposta: supportare start up e pmi innovative selezionate per il progetto ‘Toscana Tech on the road‘ promuovendo l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese toscane, e creare rapporti di collaborazione internazionale per rafforzare le politiche regionali”.

Cornice delle attività delle imprese di ‘Toscana Tech on the road’ è stata ‘Casa Toscana’, lo spazio della Regione Toscana all’interno di Innovit, l’Italian Innovation and Culture Hub del Ministero degli esteri nella Silicon Valley. Una settimana intensa in cui le undici aziende toscane selezionate tramite apposito bando hanno avuto l’opportunità di presentarsi e presentare i propri prodotti a potenziali investitori e rappresentanti di importanti realtà economiche e accademiche dell’area.

Parallelamente, grazie al lavoro e al supporto del console generale italiano a San Francisco Sergio Strozzi, la delegazione istituzionale ha avuto l’opportunità di visitare e conoscere meglio alcune aziende leader nel settore tecnologico, tra cui Apple (all’incontro ha preso parte il CFO Luca Maestri), NVIDIA (con il direttore Ventures John Wesley) e OpenAI (con la EU Member States & Partnerships Lead, Julie Lavet), oltre all’Università di Stanford, “per esplorare le opportunità di collaborazione e scambio di conoscenze. Incontri importanti che hanno permesso di approfondire in modo particolare le potenzialità dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti, con l’intento di applicarle al contesto toscano”.

Mazzeo: “Attraverso il progetto Casa Toscana abbiamo fatto in modo di raccontare la nostra regione non solo come terra di arte, storia, cultura e bellezza, ma anche come luogo di grandi opportunità e ingegno. Vedere la soddisfazione e le opportunità che si aprono per le nostre imprese ci riempie di orgoglio e ci impegna a sostenere con ancora più forza ed energia questo progetto, affinché possa prendervi parte un numero sempre maggiore di realtà. Al tempo stesso, grazie agli incontri che abbiamo effettuato, ci siamo posti l’obiettivo di fare della Toscana la regione più all’avanguardia nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale anche nel campo della pubblica amministrazione e nelle prossime settimane ci metteremo al lavoro per capire come questo strumento, dalle potenzialità infinte, potrà migliorare e rendere più efficienti tutte le nostre attività.

“Si chiude una settimana davvero importante, piena di incontri, di scoperte ma soprattutto di stimoli per le politiche regionali – commenta l’assessore Marras –. Nella Silicon Valley si respira il futuro, lo diciamo sempre, ed è così. Le visite alla Stanford University e a Nvidia ci hanno dimostrato quanto siano rapidi i cambiamenti: a distanza di un anno sono stati rimodulati gli obiettivi, la ricerca ha fatto passi da gigante e si sono aperti nuovi orizzonti. OpenAI più di tutte ci ha fatto toccare con mano le reali possibilità dell’intelligenza artificiale, anche e soprattutto per le pubbliche amministrazioni. Apple ci ha svelato tutta la realtà di un’azienda iconica. Torniamo con un bagaglio ben più pesante di conoscenze e idee, pronti ad adattarle e metterle a frutto per la Toscana, a partire dal turismo e dal supporto alle start up innovative. Un grazie di nuovo a tutte le imprese coinvolte, sia nel programma Toscana Tech on the road che nella mostra Genio Toscano; ed un grazie di cuore al console generale Sergio Strozzi per l’accoglienza e la preziosa collaborazione”.