Shpendi regala la permanenza all’Empoli allo scadere. La Carrarese cade contro un’Entella da salvezza

EMPOLI – Un venerdì sera da batticuore per la Toscana del pallone: l’Empoli strappa con le unghie e con i denti una salvezza che pareva stregata, grazie a uno Shpendi versione eroe che al 91′ gela Monza e regala agli azzurri la certezza della Serie B. Destino opposto ma altrettanto intenso a Chiavari, dove una generosa Carrarese cade 2-1 contro l’Entella dopo aver accarezzato il sogno del pari, chiudendo a testa alta una stagione che resta comunque da incorniciare.

Monza – Empoli 2-2

MONZA – L’Empoli festeggia la permanenza matematica in Serie B strappando un vitale pareggio per 2-2 sul difficile campo del Monza nell’ultima, decisiva giornata di campionato. Un traguardo sofferto e acciuffato in extremis, al termine di novanta minuti intensi e ricchi di colpi di scena, che hanno visto la compagine toscana resistere alle sortite offensive dei brianzoli — a loro volta in lizza per traguardi altissima classifica — e trovare la zampata decisiva in pieno recupero, certificando la salvezza.

L’avvio di gara sorride immediatamente alla formazione toscana, capace di sbloccare il risultato dopo appena un minuto di gioco. È Stiven Shpendi a farsi trovare pronto a centro area e, con un preciso tiro di destro, a indirizzare il pallone nell’angolino basso, gelando il pubblico di casa. Il Monza non ci sta e organizza un veemente forcing offensivo. I padroni di casa si rendono ripetutamente pericolosi con le iniziative di Patrick Cutrone e Andrea Carboni, fino a trovare il meritato pareggio al 29′: sugli sviluppi di un’azione orchestrata dallo stesso Cutrone, Andrea Petagna controlla a centro area e batte l’estremo difensore empolese con un mancino chirurgico. Prima dell’intervallo, la squadra azzurra tenta di reagire affidandosi a una conclusione dalla distanza di Antonio Candela ben parata e a un tentativo di Salvatore Elia sventato dal portiere, mandando le squadre negli spogliatoi in perfetto equilibrio.

Nella ripresa, il copione si mantiene vivace. Il Monza continua a pungere con Lorenzo Lucchesi, il cui colpo di testa viene respinto sotto la traversa al 50′, e con Samuele Birindelli, arginato dal portiere empolese al 59′. La costante pressione dei brianzoli si concretizza al 65′: su un calcio d’angolo calciato da Giuseppe Caso, Filippo Delli Carri svetta più in alto di tutti e insacca di testa sotto la traversa, completando la rimonta per i padroni di casa.

L’Empoli incassa il colpo ma non si disunisce, consapevole della necessità vitale di agguantare il pari per garantirsi la categoria. Gli azzurri alzano il baricentro e, al 71′, sfiorano la rete con un colpo di testa di Matteo Lovato su assist di Degli Innocenti, sventato in extremis. Negli ultimi, frenetici minuti, la squadra toscana si riversa in avanti alla ricerca disperata del gol. La perseveranza viene premiata al 91′, in pieno recupero: Gabriele Guarino lavora un prezioso pallone e serve Stiven Shpendi, che con una conclusione mancina dal centro dell’area deposita la sfera nell’angolino in basso a destra, siglando la personale doppietta e il decisivo 2-2. Il triplice fischio decreta così la salvezza aritmetica dell’Empoli, regalando l’epilogo sperato al termine di una stagione estremamente combattuta.

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Carboni, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Hernani (70′ Colombo), Pessina, Bakoune (60′ Dany Mota); Caso (70′ Ciurria), Cutrone, Petagna (60′ Agustín Álvarez). All. Bianco.

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Guarino, Romagnoli (90’+2′ Bianchi), Lovato; Candela, Magnino, Yepes (81′ Haas), Ghion (46′ Degli Innocenti), Elia (72′ Ceesay); Shpendi, Nasti (72′ Popov). All. Caserta.

RETI: 1′ Shpendi (E), 29′ Petagna (M), 66′ Delli Carri (M), 90’+1′ Shpendi (E).

NOTE: Ammoniti: Pessina (M), Guarino (E), Birindelli (M), Romagnoli (E), Lovato (E).

Virtus Entella – Carrarese 2-1

CHIAVARI – Si chiude con una sconfitta esterna la stagione della Carrarese, che nell’ultimo turno di campionato cede per 2-1 sul campo della Virtus Entella. Un epilogo amaro per la compagine toscana, costretta ad arrendersi al termine di un incontro combattuto e deciso dalle pregevoli iniziative individuali della formazione ligure, che grazie a questi tre punti festeggia di fronte al proprio pubblico la matematica salvezza in Serie B.

L’avvio di gara vede l’Entella approcciare la sfida con maggiore aggressività, consapevole dell’importanza della posta in palio. Già nel primo minuto i padroni di casa si rendono pericolosi con una serie di tiri ravvicinati, trovando però pronta la retroguardia apuana. La Carrarese prova a riorganizzarsi affidandosi al possesso palla, ma la formazione ligure riesce a pungere con efficacia in contropiede. Al 24′, la gara si sblocca: Mattia Tirelli, ben imbeccato in transizione offensiva, lascia partire un preciso tiro di destro da oltre venticinque metri che si insacca nell’angolino basso a sinistra, portando in vantaggio i biancocelesti e capitalizzando la pressione esercitata nella fase iniziale.

La rete incassata scuote i toscani, che tentano la reazione affidandosi a un calcio di punizione impreciso di Filippo Melegoni alla mezz’ora e a un tiro mancino di Fabio Abiuso respinto dalla difesa locale. Prima del riposo, l’Entella legittima tuttavia il vantaggio rendendosi nuovamente insidiosa con un colpo di testa parato di Ivan Marconi e un tentativo di Tirelli controllato dal portiere, mandando le squadre negli spogliatoi sull’1-0.

L’inizio della ripresa si rivela un’autentica doccia fredda per la squadra toscana. Al 46′, l’Entella trova l’immediato raddoppio: Luigi Cuppone, autore di una prestazione maiuscola, scaglia un tiro di destro da una posizione defilata e angolatissima, trovando una traiettoria quasi impossibile che beffa l’estremo difensore apuano, siglando il 2-0 che sembra mettere in cassaforte l’incontro.

Nonostante il doppio svantaggio, la Carrarese ha il merito di non disunirsi e riapre prontamente i giochi al 50′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Simone Zanon si avventa sul pallone al centro dell’area e fa partire un potente destro che si insacca sotto la traversa, fissando il risultato sul 2-1. La rete riaccende le speranze della formazione toscana, che si proietta in avanti alla ricerca del pareggio, operando diversi cambi per trovare nuova linfa. L’assedio finale produce un tiro parato del subentrato Luis Hasa al 72′ e un colpo di testa a fil di palo di Ernesto Torregrossa all’86’, ma la difesa dell’Entella regge l’urto con ordine e compattezza. Il triplice fischio sancisce così la definitiva sconfitta della Carrarese e l’esplosione di gioia del pubblico ligure per il traguardo raggiunto.

Il tabellino

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (58′ Mezzoni), Squizzato (58′ Benedetti), Karic, Di Mario (87′ Alborghetti); Franzoni; Cuppone (87′ Nichetti), Tirelli (74′ Debenedetti). All. Chiappella

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes (69′ Bouah), Oliana, Ruggeri; Zanon, Melegoni (60′ Hasa), Schiavi, Zuelli, Belloni (46′ Rouhi); Abiuso (46′ Finotto), Distefano (83′ Torregrossa). All. Calabro.

RETI: 24′ Tirelli (E), 47′ Cuppone (E), 50′ Zanon (C).

NOTE: Ammoniti: Illanes (C), Melegoni (E), Bariti (E), Cuppone (E).