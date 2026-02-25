18.5 C
Firenze
mercoledì 25 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dalla semplificazione amministrativa al no al fotovoltaico a terra: in Regione il decalogo di Coldiretti

L'onda gialla dei trattori e il suono assordante dei campanacci hanno travolto il cuore di Firenze con il manifesto delle esigenze della categoria

EconomiaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Dalla semplificazione amministrativa al no al fotovoltaico a terra: in Regione il decalogo di Coldiretti (foto Fb Coldiretti)
1 ' di lettura

FIRENZE – L‘onda gialla dei trattori e il suono assordante dei campanacci hanno travolto stamani (25 febbraio) il cuore di Firenze. In migliaia, arrivati da ogni angolo della Toscana, si sono ritrovati sotto la sede del Consiglio regionale per lanciare un ultimatum alla politica: dodici priorità, un vero e proprio “manifesto” della sopravvivenza, da attuare entro i prossimi cento giorni.

Non è stata solo una protesta, ma una richiesta di aiuto corale di un settore stretto tra la morsa della burocrazia e le incognite del clima. Gli agricoltori, con un trattore parcheggiato simbolicamente sotto le finestre del potere regionale, hanno messo nero su bianco le loro istanze: semplificazione amministrativa immediata, stop ai controlli “fotocopia” che asfissiano le aziende, la creazione di un fondo regionale per le crisi e più risorse per le polizze agevolate contro le emergenze climatiche.

“La Toscana ha tutte le carte in regola per fare da apripista a un nuovo paradigma globale nella produzione di cibo”, ha scandito dal palco la presidente regionale Letizia Cesani. Un appello accorato affinché la Regione utilizzi ogni strumento normativo e finanziario per alleggerire il carico sulle imprese, permettendo loro di restare competitive senza spezzare il legame ancestrale tra terra e tavola.

Le criticità sollevate sono ferite aperte per le campagne toscane: si va dalla richiesta di una strategia urgente sugli invasi per contrastare la siccità, al contenimento delle malattie animali, fino all’annoso problema dei danni provocati da cinghiali e predatori, per i quali si chiedono indennizzi rapidi e certi. Nel mirino degli agricoltori anche il fotovoltaico a terra — “che ruba spazio alle colture” — e la carenza di manodopera, oltre alla richiesta di una valorizzazione reale del pescato locale e del “brand” cibo toscano.

Accanto a Cesani, si sono alternati i presidenti delle federazioni provinciali e tanti produttori che hanno portato la testimonianza di chi, ogni giorno, sfida l’incertezza per portare i prodotti sulle tavole.

La palla passa ora alla politica: i prossimi tre mesi diranno se il grido di via Cavour è stato ascoltato o se resterà soffocato dal rumore dei motori spenti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.5 ° C
19.5 °
17.5 °
47 %
2.2kmh
20 %
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1410)ultimora (1241)sport (84)Eurofocus (49)demografica (36)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati