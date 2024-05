Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Antropova resta a Scandicci, poker con Savino Del Bene Volley.

Ekaterina Antropova resta a Scandicci. L’azzurra con Savino Del Bene Volley per la quarta stagione consecutiva.

Una conferma importantissima per la squadra toscana che ha salutato dopo quattro stagioni Massimo Barbolini, il tecnico dei record. Barbolini, vice allenatore della Nazionale guidata da Velasco, ha portato Scandicci, dopo il secondo posto nella regular season A1, alla prima storica finale scudetto. Nonché alla qualificazione in Cev Champions League 2024-25. Barbolini è l’allenatore più vincente nella storia della società toscana.

Dunque Antropova per la quarta stagione a Scandicci.

L’azzurra è attualmente impegnata nelle gare di Volley Nations League con la Nazionale azzurra.

Nella sua terza stagione in Toscana, l’opposta classe 2003 è scesa in campo in 34 gare di Serie A1 ed in 119 set, affermandosi come miglior realizzatrice del campionato, visto che tra regular season e play off ha realizzato ben 700 punti.

Antropova, rendiconta la società, ha inoltre guidato la classifica degli ace e, se in regular season ha stabilito un nuovo record facendone registrare ben 60, il suo bilancio totale dei punti su battuta sale a quota 87 se si considerano anche le gare di play off. Regina degli ace e estremamente efficace anche a muro con 65 muri vincenti, risultando come il miglior opposto in questa particolare categoria statistica.

Nelle due gare di Coppa Italia nella quale è scesa in campo Antropova ha invece racimolato 50 punti, 7 ace e 8 muri vincenti. Numeri importanti anche nella sua prima partecipazione alla CEV Champions League: con 175 punti realizzati al sesto posto tra le migliori realizzatrici della massima manifestazione continentale, mentre con 19 ace ha concluso al terzo posto tra le migliori battitrici d’Europa.

Nata in Islanda il 19 marzo del 2003 Ekaterina si è trasferita in Russia dopo pochi mesi dalla nascita. Giovanissima è poi approdata in Italia, tesserata nelle fila del Volley Academy Sassuolo per tre stagioni.

Savino Del Bene Volley Scandicci ringrazia Barbolini “per la professionalità e l’impegno mostrate in queste quattro stagioni e gli è riconoscente per la crescita che, con la sua competenza ed esperienza, ha garantito al nostro club. A Massimo Barbolini vanno gli auguri di tutta la Savino Del Bene Volley per un futuro ricco di successi”.