Pareggi incrociati: spettacolo a Empoli, equilibrio a Carrara

Match vibranti in Toscana: march scoppiettante al Castellani, per i gialloblù tante emozioni ma nessun gol contro il Modena

Sport
DAVIDE CARUSO
Empoli Monza
Serata di Serie B con emozioni contrastanti

: al Castellani l’Empoli e il Monza si dividono la posta dopo un match pieno di tensione e colpi di scena, mentre al Dei Marmi Carrarese e Modena si annullano in una sfida equilibrata e senza reti.

Empoli – Monza

Al Castellani succede di tutto. Monza ed Empoli chiudono sull’1-1 una partita intensa, nervosa e piena di episodi. Un pareggio che lascia rimpianti da entrambe le parti.

Il primo tempo è una girandola di emozioni. L’Empoli parte aggressivo ma senza costruire molto, mentre il Monza colpisce due pali clamorosi con Colombo e Galazzi. In mezzo, l’infortunio di Ciurria, la sostituzione a sorpresa di Caprari e la doppia espulsione in panchina di Bianco e Pagliuca, simbolo del nervosismo che accompagna tutta la gara.

Nella ripresa il match si accende subito. Carboni firma il vantaggio biancorosso di testa al 50’, sfruttando un corner perfetto. L’Empoli però non crolla e risponde colpo su colpo: traversa di Shpendi, tiro potente di Saporiti e pressione crescente con palloni alti a mettere in difficoltà la retroguardia ospite.

Il pareggio arriva al minuto 80. Guarino svetta su corner e beffa Thiam, riportando tutto in equilibrio. Nel finale i toscani sfiorano addirittura il ribaltone con Keita, ma la mira non lo assiste.

Quattro minuti di recupero non bastano a cambiare la storia. Il triplice fischio sancisce un 1-1 che fotografa bene la partita: tanta intensità, molti errori tecnici, difese in affanno e un nervosismo che ha reso il pomeriggio ancora più teso.

Al Monza resta il rammarico per le occasioni sprecate, all’Empoli la soddisfazione di non aver mollato e di aver trovato una reazione di carattere.

Il tabellino

Empoli – Monza 1-1
EMPOLI (3-4-2-1)

: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (80′ Carboni F., Belardinelli (66′ Popov), Ghion, Moruzzi (65′ Ilie); Saporiti (65′ Yepes), Ceesay; Shpendi (77′ Pellegri). All. Pagliuca.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Brorsson, Carboni A. (87′ Lucchesi); Birindelli, Colombo (46′ Obiang), Zeroli, Ciurria (28′ Azzi); Galazzi, Caprari (28′ Keita Balde); Alvarez. All. Bianco.
RETI: 50′ Carboni (M), 79′ Guarino (E)
NOTE: AMMONITI: Colombo (M), Belardinelli (E), Elia (E), Obiang (M). ESPULSIONI: Pagliuca (E), Bianco (M)

Carrarese – Modena

Al “Dei Marmi” finisce senza reti. Carrarese e Modena pareggiano 0-0 al termine di una gara combattuta, giocata a ritmi alti ma avara di vere occasioni.

Il primo tempo vede subito la Carrarese vicina al gol. Al 3’ Finotto sfila alle spalle di Dellavalle e si presenta davanti a Chichizola, che respinge con i piedi. Poi tanta intensità e diversi cartellini: gialli per Dellavalle, Pyyhtia, Schiavi e lo stesso tecnico Calabro, esplicitamente ammonito per proteste. La squadra di casa prova a spingere, ma all’intervallo il punteggio resta fermo sullo 0-0.

Nella ripresa la sfida continua sullo stesso binario. Finotto ci riprova al 59’ con una girata in area, ma ancora Chichizola salva i suoi con un intervento decisivo. Dall’altra parte Gliozzi prova di testa su cross di Gerli, senza però inquadrare lo specchio. La girandola di cambi da entrambe le panchine non muta l’inerzia: tanti ingressi freschi, pochi spunti reali.

Il match si chiude così con un pareggio a reti bianche, frutto di molta corsa e poco cinismo sotto porta. Un punto che lascia la sensazione di un’occasione mancata per entrambe le formazioni.

Carrarese – Modena 0-0
CARRARESE (3-4-2-1)

: Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon (80′ Bouah), Schiavi (80′ Rubino), Zuelli, Cicconi; Finotto (85′ Torregrossa), Bozhanaj (68′ Hasa); Abiuso (68′ Sekulov). All. Calabro.
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle; Zampano, Magnino (82′ Sersanti), Gerli, Pyyhtiä (46′ Santoro), Zanimacchia (62′ Cotali); Defrel (62′ Di Mariano), Pedro Mendes (62′ Gliozzi). All. Sottil.
NOTE: Ammoniti Dellavalle (M), Pyyhtiä (M), Schiavi (C), Calabro (C), Tonoli (M), Magnino (M), Illanes (C)

© Riproduzione riservata

