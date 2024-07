Fabbri vs Crouser: super sfida tra titani. A Londra anteprima di Parigi

Getting your Trinity Audio player ready...

Fabbri vs Crouser, è super sfida sabato 20 luglio a Londra in Diamond League sulla pedana del peso.

Alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi è big match tra i tre protagonisti del podio mondiale di Budapest 2023. Leonardo Fabbri, recordman italiano con 22.95, vicecampione del mondo 2023 e campione europeo 2024, sfida il primatista mondiale Ryan Crouser. Il campione olimpico statunitense primatista mondiale con 23.56, oro a Budapest.

E il bronzo mondiale di Budapest 2023 Joe Kovacs, primato da 23.13, due argenti Olimpici e cinque medaglie mondiali

E a Londra con Leo Fabbri di Bagno a Ripoli sulla pedana del lungo c’è Larissa Iapichino di Borgo San Lorenzo, argento europeo 2024, che punta alla quinta vittoria in Diamond League.

Prove generali di Giochi Olimpici dunque nella grande sfida del peso. L’anteprima di Parigi va in scena sabato 20 luglio pomeriggio al London Stadium (14.23 ora italiana), tempio delle Olimpiadi 2012 e dei Mondiali 2017. Nella lista degli iscritti compare anche Payton Otterdahl, e l’argento iridato indoor di Glasgow Tom Walsh (Nuova Zelanda). Nel complesso, scendono in pedana i migliori cinque accrediti dei Giochi dello Stade de France, quattro dei primi sette di ogni epoca. Qualcosa di più di una finale anticipata, in attesa del 3 agosto a Parigi.

Leo Fabbri ci arriva con la convinzione di chi ha lanciato stabilmente (ben) oltre i ventidue metri, con dieci vittorie in altrettante gare dal 1 maggio a oggi, un titolo europeo da dominatore assoluto a Roma (record dei campionati 22.45), un record italiano portato a 22.95 a Savona superando il mito oro olimpico fiorentino Alessandro Andrei (22.91 nel 1987, allora record del mondo) e altre tre gare da 22.88 in su: in ordine cronologico il 22.88 di Modena, il 22.91 di Asti e il 22.90 di Pergine Valsugana. Ora è il momento di misurarsi con il re della specialità, due ori olimpici a Rio e Tokyo, due ori mondiali in Oregon e a Budapest, quel Crouser che ha lanciato come nessun altro nella storia (23,56 a Eugene lo scorso anno) e che di recente ha vinto i Trials con 22,84. Per entrambi, Ryan e Leo, è la prima Diamond League del 2024, contesto nel quale Crouser si è imposto in tredici tappe, più la finale del 2021, e Fabbri ha trionfato nella sua Firenze un anno fa. In tutti i precedenti confronti diretti, invece, ha sempre prevalso il formidabile americano (13-0) ma non era ancora il Fabbri degli ultimi mesi, che ha accorciato le distanze in maniera sensibile e che aveva già ‘spaventato’ il rivale nella finale di Budapest.