Mondiali indoor atletica 2025: Toscana in Cina con Fabbri, Diaz, Pieroni, Bussotti

Leonardo Fabbri, Andy Diaz, Joao Bussotti e Idea Pieroni convocati in Nazionale per i mondiali indoor di atletica di scena a Nanchino, Cina, dal 21 al 23 marzo.

Non c’è Larissa Iapichino, neo campionessa europea lungo ad Apeldoorn, Olanda

Leo Fabbri, vicecampione del mondo di Budapest 2023 e bronzo mondiale indoor Glasgow 2024, è recordman italiano del peso con 22.98.

A Nanchino il gigante di Bagno a Ripoli per ripartire dopo l’eliminazione in lacrime agli euroindoor in Olanda. Eliminazione, niente finale per Fabbri con tanto di flop in finale anche del compagno di squadra Weir, entrambi allenati da Paolo Dal Soglio.

Andy Diaz, livornese di adozione, bronzo olimpico di Parigi, galvanizzato dall’oro europeo indoor in Olanda con un fantastico 17.71 nel triplo, a quattro centimetri dal suo record. Con Diaz in gara a Nanchino nel triplo Andrea Dallavalle, bronzo europeo in Olanda.

C’è un altro livornese di adozione in azzurro ai mondiali in Cina: Joao Bussotti, al via nei 1.500 metri.

A Nanchino la lucchese Idea Pieroni, pronta a riscattarsi dopo l’eliminazione nel salto in alto agli europei indoor in Olanda.

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Mondiali indoor di Nanchino (Cina) in programma da venerdì 21 a domenica 23 marzo: sono 21 gli atleti selezionati, di cui 12 uomini e 9 donne. In squadra quattro medaglie dei recenti Europei indoor di Apeldoorn: gli ori Andy Diaz (triplo) e Zaynab Dosso (60), autori in Olanda delle migliori prestazioni mondiali dell’anno con 17,71 e 7.01; l’argento del lungo Mattia Furlani, il bronzo del triplo Andrea Dallavalle. In partenza i campioni europei di Roma 2024 Lorenzo Simonelli e Leonardo Fabbri, che nell’edizione dei Mondiali indoor dello scorso anno a Glasgow hanno conquistato l’argento dei 60 hs e il bronzo del peso. Decollano anche l’altro pesista azzurro Zane Weir, le primatiste italiane Roberta Bruni (asta) e Sintayehu Vissa (qui nei 1500), la finalista olimpica Elisa Molinarolo (asta) e i quarti classificati degli Euroindoor 2025 Manuel Lando (alto) ed Eloisa Coiro (800). Un debuttante in Nazionale assoluta: è Yassin Bandaogo nei 60 metri.