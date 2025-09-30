Jasmine Paolini senza freni: 6-2 e 7-5 alla Bouzkova

Getting your Trinity Audio player ready...

PECHINO – La lucchese Jasmine Paolini conferma il suo ottimo momento e conquista i quarti di finale del torneo Wta di Pechino, in Cina. L’azzurra ha superato la ceca Marie Bouzkova con il punteggio di 6-2 7-5, imponendosi grazie a un tennis aggressivo e ordinato.

Il primo set è stato dominato dalla toscana, che ha strappato il servizio all’avversaria già nelle prime fasi e ha chiuso sul 6-2 in appena 40 minuti. Paolini ha spinto con il dritto, costringendo la rivale a numerosi errori e mostrando solidità nei momenti chiave.

Il secondo parziale è stato più combattuto, con una serie di break e controbreak che hanno acceso la sfida. Dopo cinque giochi consecutivi senza un servizio mantenuto, Paolini ha avuto la freddezza di riportarsi avanti sul 6-5 e poi di chiudere il match con decisione.

Fondamentale la capacità dell’azzurra di alzare il livello nei momenti decisivi: ha cancellato due palle break con coraggio e ha saputo forzare la mano quando serviva.

Con questa vittoria, Paolini avanza ai quarti e conferma la sua crescita costante sul circuito internazionale. La sua corsa in Cina continua, con l’entusiasmo di chi sa di poter alzare ancora l’asticella.