Getting your Trinity Audio player ready...

Paralimpiadi Parigi 2024, Sara Morganti fantastico argento.

Paralimpiadi Parigi 2024, fantastico argento di Sara Morganti nel freestyle di paradressage,

L’amazzone toscana, nata a Castelnuovo di Garfagnana, residente a Pisa, in sella alla sua Mariebelle ha conquistato sabato 7 settembre la medaglia d’argento nel freestyle di paradressage, prova finale degli sport equestri a Versailles.

Ed è la seconda medaglia di Sara Morganti alle Paralimpiadi di Parigi dopo il bronzo nella prova tecnica. Due volte sul podio paralimpico.

Con un punteggio di 81,407% la campionessa toscana è riuscita a superare la britannica Mari Durward – Akhurst, bronzo in sella ad Athene Lindeberg (77,747%) e ha chiuso alle spalle lettone Rihards Snikus, che in sella a King of the dance ha ottenuto l’oro con 82,487%, confermando la prestazione della prova tecnica.

Sara Morganti: “Dico sempre a me stessa che il miglior risultato a cui possa ambire è quello di migliorare me stessa e oggi con un bronzo nella prova tecnica e un argento in quella artistica credo di esserci riuscita. Dopo le due medaglie di Tokyo 2020 (di bronzo ndr.) adesso provo grandi emozioni. Sono felice e voglio godermi questo momento. Devo gioire per questo risultato incredibile, che voglio condividere, senza tralasciare nessuno, con tutti coloro che in qualsiasi modo mi hanno supportato per raggiungerlo. Non ci sono parole e non ci credo ancora. Avevo una paura terribile di portare Mariebelle, perché sarebbe stata la prima esperienza importante, anche se abbiamo vinto il Campionato d’Europa lo scorso anno. Qui a Parigi il mio cavallo, invece, mi ha ascoltato, si è affidata ed è stata fantastica. A chi dedico queste medaglie? A tutti coloro che mi hanno aiutato, supportato e accompagnato per mano fino a questo punto: marito, famiglia, amici, tutti i professionisti del gruppo sportivo della Difesa, i miei tecnici. Questo risultato non è solo mio ma di tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare qui, nessuno escluso“.

Congratulazioni dal ministro Crosetto: “E dopo il bronzo, l’atleta Sara Morganti regala all’Italia e al Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa GSPD anche una medaglia d’argento nell’equitazione, specialità paradressage. Congratulazioni dal ministro Guido Crosetto e da tutta la Difesa”