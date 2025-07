Serie BKT 2025/2026: il grande calcio cadetto riparte da Mantova

Getting your Trinity Audio player ready...

L’attesa sta per finire: mercoledì (30 luglio), alle 20, nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova, verrà ufficialmente svelato il calendario della nuova stagione della Serie Bkt 2025/2026, la 94esima della sua storia. Un appuntamento simbolico e concreto che segna l’inizio di un cammino lungo 38 giornate, pronto a regalare emozioni, sorprese e storie da raccontare.

L’evento è promosso dalla Lega Nazionale Professionisti serie B , con il supporto del Mantova 1911 e del Comune della città virgiliana, che per una notte si trasformerà nel cuore pulsante del calcio cadetto.

Particolare interesse per l’evento le due toscane di categoria: l’Empoli, retrocessa dalla A e la Carrarese, al secondo anno in B.

Calendario asimmetrico: logiche moderne per un torneo più equo

Anche quest’anno, la serie B conferma la scelta del calendario asimmetrico : la disposizione delle partite nel girone di ritorno sarà diversa rispetto a quella dell’andata. Una decisione che nasce dalla volontà di garantire equilibrio competitivo e rispondere alle esigenze organizzative delle società, sempre più complesse e interconnesse con il territorio.

Le esigenze legate all’ordine pubblico, come eventi cittadini e manifestazioni, insieme a fattori tecnici – tra cui la ristrutturazione di stadi o la condivisione dell’impianto da parte di due squadre – vengono tenute in alta considerazione. Il calendario è pensato per offrire la massima flessibilità, mantenendo allo stesso tempo rigore e imparzialità .

Per ogni squadra, non saranno previsti più di tre doppie partite consecutive in casa o in trasferta per ciascun girone, e almeno una di queste dovrà svolgersi in casa. Inoltre, le partite di ritorno non potranno mai essere disputate prima che siano trascorse almeno sei giornate dalla gara d’andata, mentre nelle ultime quattro giornate si garantirà un’alternanza regolare tra partite casalinghe e in trasferta per tutte le squadre.

Una particolare attenzione sarà rivolta anche alla prima e all’ultima giornata: le quattro neopromosse dalla serie C Sky Wifi non si affronteranno tra loro all’esordio, così come le tre retrocesse dalla serie A Enilive. Analogamente, nell’ultima giornata non si ripeteranno le sfide che hanno chiuso la scorsa stagione.

Le date da segnare per la stagione 2025/2026

Il calcio d’inizio del campionato è fissato per sabato 23 agosto 2025, con la possibilità di anticipare alcune partite a venerdì 22 agosto . Durante il torneo sono previsti cinque turni infrasettimanali e quattro pause dedicate agli impegni delle nazionali , che cadono nei weekend di settembre, ottobre, novembre e marzo.

La sosta invernale andrà dal 27 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026 , garantendo un periodo di recupero fisico e mentale prima della volata finale.

Il sipario calerà tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026 , quando l’ultima giornata decreterà verdetti e promozioni in un finale, come sempre, carico di pathos.

Con l’evento di Mantova, tutti gli occhi sono puntati sulla composizione del cammino che attende le 20 protagoniste della prossima Serie Bkt. Un percorso che promette di essere avvincente, incerto e, come da tradizione, ricco di colpi di scena. Il campionato cadetto si conferma ancora una volta una fucina di emozioni, passione e territorio, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia.