Paura per un incendio partito da un esercizio commerciale a Cortona

CORTONA – Pomeriggio di alta tensione nel cuore di Camucia, nel comune di Cortona, dove un incendio improvviso ha minacciato seriamente un’attività commerciale e gli appartamenti sovrastanti. Le fiamme sono divampate in via Gramsci, interessando un deposito di materiale cartaceo situato all’esterno di un negozio, proprio sotto un loggiato a pochi passi dall’ingresso principale.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto le squadre dei vigili del Fuoco del distaccamento di Cortona, supportate da un’autobotte giunta tempestivamente dalla centrale di Arezzo per garantire l’approvvigionamento idrico necessario. Il fumo denso, sprigionatosi dalla combustione della carta, ha rapidamente avvolto il porticato, facendo temere il peggio per la stabilità degli infissi dell’attività e per la sicurezza delle famiglie che risiedono ai piani superiori dell’edificio.

Grazie alla rapidità dell’intervento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo e a spegnere i focolai prima che le lingue di fuoco riuscissero a penetrare all’interno dei locali commerciali o a propagarsi verso le abitazioni. Una volta domate le fiamme, l’area è stata messa in sicurezza e bonificata dal materiale parzialmente bruciato.

Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati: nessuna persona è rimasta coinvolta nel sinistro. Oltre ai vigili del fuoco, in via Gramsci sono intervenuti i sanitari del 118 per precauzione, i carabinieri e la polizia locale di Cortona, che si sono occupati di gestire la viabilità e di avviare i primi accertamenti per chiarire l’origine del rogo, al momento ancora in fase di valutazione.