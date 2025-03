Tragedia sul lavoro ad Arezzo: operaio muore in un cantiere

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Tragedia sul lavoro ad Arezzo. Un operaio di 55 anni è morto mercoledì 5 marzo in un cantiere edile in via Buozzi.

La vittima, originaria di Verghereto (Forlì-Cesena), da prime informazioni, stava scaricando materiale da una gru quando lo stesso mezzo speciale si sarebbe ribaltato, travolgendolo.

Sono in corso i rilievi per comprendere l’esatta dinamica dell’infortunio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Cordoglio del Comune di Arezzo guidato dal sindaco Alessandro Ghinelli: “Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono il proprio più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio che ha perso la vita nel tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere di via Bruno Buozzi.

In attesa di conoscere l’esatta dinamica dell’incidente, sulla quale sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, l’amministrazione comunale si impegna a seguire da vicino gli sviluppi della situazione”.

Il 118 della Asl Toscana Sud Est è intervenuto sul posto con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Anche i tecnici della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl nel cantiere per il sopralluogo.