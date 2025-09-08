Va a Porta del Foro la 148esima edizione della Giostra del Saracino

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Arezzo ha vissuto ieri (7 settembre) una delle sue giornate più attese e identitarie con la 148esima edizione della Giostra del Saracino, che ha visto l’assegnazione della Lancia d’Oro, trofeo simbolo della manifestazione.

In una piazza Grande gremita di colori, tamburi e chiarine, i quartieri si sono sfidati con la consueta intensità in una competizione che è insieme spettacolo e rito collettivo. L’abilità dei giostratori, la tensione dei punteggi e il tifo incessante delle tribune hanno scandito una sfida avvincente, che ha confermato ancora una volta la vitalità di una tradizione capace di unire la città e di richiamare l’attenzione ben oltre i confini toscani.

Il successo finale è andato al quartiere che ha saputo interpretare meglio il clima della gara, mostrando freddezza e precisione nei confronti del Buratto.

A vincere la 148esima Giostra del Saracino e conquistare la sua 28esima Lancia d’Oro è stata Porta del Foro dopo una gara avvincente. Al secondo spareggio

dopo i due cinque di Francesco Rossi e due quattro, di cui il secondo decisivo, di Matteo Vitellozzi, la Chimera torna alla vittoria dopo sei anni di digiuno e porta al quartiere il trofeo dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina.

La Lancia d’Oro di questa edizione è stata dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina, nel cinquecentesimo anniversario della nascita del grande compositore che ha segnato la storia della musica sacra.

Il corteo storico, con oltre 350 figuranti in abiti rinascimentali, ha aperto e chiuso la manifestazione, offrendo al pubblico lo spettacolo delle sfilate e dei riti secolari che accompagnano ogni edizione.

La Giostra del Saracino, che si disputa due volte l’anno – a giugno e a settembre – conferma il suo ruolo di fulcro culturale e turistico per Arezzo, capace di rinnovare il legame tra la comunità e le proprie radici storiche.