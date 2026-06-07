Ballottaggi in Toscana, lieve calo dei votanti alla rilevazione delle 12

FIRENZE – È lievissimo il calo del votanti nel secondo turno delle amministrative nei due Comuni al voto oggi in Toscana, Arezzo e Viareggio.

Ad Arezzo dove gli sfidanti sono Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli ha votato alle 12 il 12,48 per cento degli aventi diritto contro il 12,94 di 15 giorni fa.

A Viareggio dove si elegge la prima sindaca della storia della città fra Sara Grilli e Federica Maineri il calo è, invece, sopra il punto perentuale: i votanti sono il 13,.66 per cento contro il 14.96 del primo turno.

Oggi si vota fino alle 23, con la prossima rilevazione alle 19. E domani dalle 7 alle 15.