Il facente funzioni Juri Sicuranza proposto dal circolo Pd di Lucignano come candidato sindaco

In lizza per la successione della neoconsigliera comunale Roberta Casini: "Un grande onore e motivo di orgoglio"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Juri Sicuranza (foto Pd)
1 ' di lettura

LUCIGNANO – Nella riunione di ieri (9 marzo) il circolo Pd di Lucignano ha proposto all’unanimità la candidatura di Juri Sicuranza come sindaco del Comune. Sicuranza, attuale sindaco facente funzioni, vanta una lunga esperienza amministrativa: è stato capogruppo nella seconda legislatura del sindaco Maurizio Seri e ha ricoperto per dodici anni il ruolo di vicesindaco durante l’amministrazione guidata da Roberta Casini.

Il Pd di Lucignano apre ora un percorso di confronto con la cittadinanza, il mondo dell’associazionismo e le realtà del territorio per costruire una lista capace di rappresentare al meglio la comunità lucignanese.

“Siamo convinti che la candidatura di Juri Sicuranza sia la scelta migliore per il futuro di Lucignano – ha dichiarato il segretario del Circolo Pd Paolo Cresti –. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare al dibattito e a contribuire alla costruzione di una lista aperta e rappresentativa”

“Desidero ringraziare di cuore il circolo Pd di Lucignano – dice il candidato in pectore – per la fiducia che ha riposto in me e per aver creduto nel mio impegno. Per me è un grande onore e motivo di profondo orgoglio essere il candidato a sindaco del nostro Comune. Dal 2009 ho il piacere di sedere in consiglio comunale e, in questi anni, ho avuto la possibilità di ricoprire diversi ruoli: prima come capogruppo, poi come vicesindaco e oggi come faceentee funzioni di sindaco. Un percorso che mi ha permesso di conoscere a fondo le esigenze della nostra comunità e di lavorare ogni giorno per il bene del nostro territorio. Oggi, con la stessa passione e lo stesso senso di responsabilità di allora, mi metto nuovamente a disposizione per dare il massimo e lavorare insieme a tutti voi per il futuro del nostro bellissimo borgo“.

Il Pd di Lucignano è pronto a lavorare per costruire un progetto condiviso e un futuro di crescita e sviluppo per la comunità lucignanese.

© Riproduzione riservata

