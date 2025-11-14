Arezzo-Bra, Bucchi avverte: “Partita difficile, serve massima concentrazione”

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – La quattordicesima giornata del girone B di Serie C si apre con l’Arezzo, secondo in classifica, ospita la neopromossa Bra, ferma al sedicesimo posto, in un match che si preannuncia insidioso. L’incontro, valido come anticipo del venerdì sera, scatta alle 20.30. Gli amaranto arrivano dal pareggio esterno a reti bianche contro il Perugia.

Alla vigilia, mister Cristian Bucchi ha analizzato la sfida, parlando di avversario, assenze e stato di forma della squadra. Le sue parole trasmettono fiducia, ma anche la consapevolezza che servirà massima concentrazione.

“Li abbiamo affrontati quest’estate, ma da allora sono cresciuti», ha detto Bucchi. «Hanno avuto un po’ di sfortuna, ma restano una squadra organizzata, con idee chiare. Verranno ad Arezzo per giocarsela fino in fondo”. Il tecnico ha sottolineato che la partita sarà difficile, e che l’Arezzo dovrà mantenere alta l’attenzione.

Non saranno disponibili Chiosa, Ravasio, Dezi, Renzi, Dell’Aquila, Guccione e Iaccarino. “Detto questo, tutti gli altri stanno bene e sono forti. Arriviamo carichi e vogliamo fare una grande prestazione”, ha spiegato Bucchi.

Sulla gestione delle emergenze: “Bisogna sempre avere un piano A, B e C. Siamo pronti a tutto e questo non cambia il nostro approccio”.

Bucchi ha parlato di due giocatori meno impiegati, Perrotta e Meli: “Li ho visti in Coppa Italia e mi sono piaciuti. Perrotta ha energia e grinta, Meli esperienza e maturità. Possono darci una mano importante”.

Sulle condizioni degli infortunati: “Renzi tornerà a gennaio dopo una lesione importante. Ravasio ha problemi alla schiena, stiamo cercando di risolvere”.

Sulla squalifica di Iaccarino: “Per me non era espulsione. L’azione non aveva cattiveria, ma sono arrivate due giornate”.

Gli attaccanti amaranto hanno mostrato numeri solidi: Pattarello e Tavernelli 5 gol ciascuno, Momo Varela 4 gol nonostante i pochi minuti, così come Cianci e Ravasio. “Non abbiamo problemi offensivi, chi ci marca deve fare attenzione”, ha commentato Bucchi.

Le altre toscane in campo

Domenica alle 15.00, il Livorno, in crisi di risultati e societaria, affronterà il Ravenna, capolista del girone, dopo il cambio in panchina da Formisano a Venturato.

Sempre domenica, spazio al derby toscano tra Pontedera e Pianese. I padroni di casa vengono da una sconfitta a Guidonia, mentre la Pianese ha ottenuto due risultati utili consecutivi.