15.3 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Arezzo-Bra, Bucchi avverte: “Partita difficile, serve massima concentrazione”

Sfida insidiosa in serie C: gli amaranto ricevono i piemontesi con molte assenze, il tecnico chiede massima attenzione e piani alternativi

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Bucchi
Foto di: sito web / Arezzo
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – La quattordicesima giornata del girone B di Serie C si apre con l’Arezzo, secondo in classifica, ospita la neopromossa Bra, ferma al sedicesimo posto, in un match che si preannuncia insidioso. L’incontro, valido come anticipo del venerdì sera, scatta alle 20.30. Gli amaranto arrivano dal pareggio esterno a reti bianche contro il Perugia.

Alla vigilia, mister Cristian Bucchi ha analizzato la sfida, parlando di avversario, assenze e stato di forma della squadra. Le sue parole trasmettono fiducia, ma anche la consapevolezza che servirà massima concentrazione.

“Li abbiamo affrontati quest’estate, ma da allora sono cresciuti», ha detto Bucchi. «Hanno avuto un po’ di sfortuna, ma restano una squadra organizzata, con idee chiare. Verranno ad Arezzo per giocarsela fino in fondo”. Il tecnico ha sottolineato che la partita sarà difficile, e che l’Arezzo dovrà mantenere alta l’attenzione.

Non saranno disponibili Chiosa, Ravasio, Dezi, Renzi, Dell’Aquila, Guccione e Iaccarino. “Detto questo, tutti gli altri stanno bene e sono forti. Arriviamo carichi e vogliamo fare una grande prestazione”, ha spiegato Bucchi.

Sulla gestione delle emergenze: “Bisogna sempre avere un piano A, B e C. Siamo pronti a tutto e questo non cambia il nostro approccio”.

Bucchi ha parlato di due giocatori meno impiegati, Perrotta e Meli: “Li ho visti in Coppa Italia e mi sono piaciuti. Perrotta ha energia e grinta, Meli esperienza e maturità. Possono darci una mano importante”.

Sulle condizioni degli infortunati: “Renzi tornerà a gennaio dopo una lesione importante. Ravasio ha problemi alla schiena, stiamo cercando di risolvere”.

Sulla squalifica di Iaccarino: “Per me non era espulsione. L’azione non aveva cattiveria, ma sono arrivate due giornate”.

Gli attaccanti amaranto hanno mostrato numeri solidi: Pattarello e Tavernelli 5 gol ciascuno, Momo Varela 4 gol nonostante i pochi minuti, così come Cianci e Ravasio. “Non abbiamo problemi offensivi, chi ci marca deve fare attenzione”, ha commentato Bucchi.

Le altre toscane in campo

Domenica alle 15.00, il Livorno, in crisi di risultati e societaria, affronterà il Ravenna, capolista del girone, dopo il cambio in panchina da Formisano a Venturato.

Sempre domenica, spazio al derby toscano tra Pontedera e Pianese. I padroni di casa vengono da una sconfitta a Guidonia, mentre la Pianese ha ottenuto due risultati utili consecutivi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.3 ° C
16.4 °
14.6 °
80 %
1.8kmh
75 %
Ven
17 °
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1502)ultimora (1404)sport (55)demografica (43)attualità (32)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati