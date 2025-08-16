Coppa Italia serie C, sorride l’Arezzo. La Pianese è già out

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – L’Arezzo passa il turno di Coppa, la Pianese saluta. Questo l’esito delle gare del pomeriggio della Coppa Italia di serie C.

Netto il ko della Pianese sul campo del Giugliano, anche se il risultato si arrotonda solo nel finale a favore dei campani, che dilagano contro l’undici di Birindelli.

Successo in rimonta degli amaranto di Bucchi. La neopromossa Bra spaventa, Mawuli e Chierico mettono in chiaro i ruoli della corazzata e della outsider.

Giugliano – Pianese 4-1

GIUGLIANO: Bolletta, Njambe (20’st Balde), D’Avino, Esposito (1’st Borello), Laezza, Caldore, Prezioso, La Vardera, Peluso (1’st Forciniti), D’Agostino (40’st Minelli), Nepi (20’st Prado). A disposizione: Antignani, La Rocca, Zammarini, Genovese, Minei, Acampa. Allenatore: Colavitto

PIANESE: Bertini T.; Simeoni, Bellini, Ercolani, Chesti, Sussi, Vigiani, Bertini M., Proietto, Masetti, Martey. A disposizione: Porciatti, Zambuto, Tirelli, Chiavarino, Spinosa, Batereanu, Bigiarini, Jasharowski, Corti, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Colelli di Ostia Lido (Fumarulo-Cantatore; IV ufficiale: Vogliacco di Bari)

RETI: 14’ pt Nepi, 15’ st Njambe, 32’ st Bertini M., 41’ st Balde, 46’ Prado

NOTE: Ammoniti Peluso, Forciniti

A passare in vantaggio è il Giugliano, che al 14’ sfrutta un’indecisione della retroguardia bianconera e con Nepi firma il gol dell’1-0. La risposta della Pianese arriva intorno alla mezz’ora, quando Marco Bertini da calcio piazzato fa partire un tiro dai trenta metri, ma Bolletta fa sua la sfera. I campani tornano a farsi pericolosi qualche minuto più tardi, è ancora Nepi a ricevere vicino alla porta ma Martey è abile a chiudere ogni varco e ad impedire all’attaccante di battere a rete. Nelle zebrette il più pericoloso è ancora Marco Bertini, che ci riprova in chiusura di prima frazione con un mancino dal limite dell’area che si spegne a lato di poco. Il suo omonimo Tommaso si supera invece qualche minuto più tardi ribattendo un tiro ravvicinato di marca giallobù. L’ultima occasione della prima frazione è però della Pianese: nel minuto di recupero assegnato dal direttore di gara, Bellini calamita un cross ma il suo colpo di testa termina a lato non di molto. Termina così la prima frazione.

Nella ripresa la Pianese rientra con convinzione e al 10’ va subito vicina al pari: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Sussi si avventa sulla sfera e dopo una serie di rimpalli calcia da dentro l’area, colpendo il palo alla sinistra di Bolletta. Il Giugliano però si dimostra cinico e al quarto d’ora firma il raddoppio: il cross dalla destra di Forciniti è impattato da Njambe che di piede manda alle spalle di Tommaso Bertini. I ragazzi di mister Birindelli tentano la risposta e in più circostanze si avvicinano alla rete, che arriva finalmente al 32’: a realizzare è Marco Bertini che riceve la sfera da fallo laterale, entra in area dal lato destro dell’area di rigore e dopo aver evitato un paio di avversari calcia battendo il portiere campano. Le speranze bianconere si spengono però a pochi istanti dal novantesimo: prima Balde sigla il tris dopo aver preso palla sulla sinistra e aver messo la sfera all’angolino, poi arriva il definitivo 4-1 in pieno recupero con Prado dagli sviluppi di un corner. Dopo quattro minuti di extra time arriva il fischio finale.

Arezzo – Bra 2-1

AREZZO: Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Guccione, Mawuli (20’st. Iaccarino), Chierico (32’st Varela); Pattarello (38’ st Dell’Aquila), Ravasio (20’st Cianci), Tavernelli (32’st Meli). A disposizione: Trombini, Galli, Varela, Gigli, Arena, De Col, Coccia, Perrotta, Sani, Ferrara. Allenatore: Bucchi

BRA: Franzini; Cannistra, Chiesa (45’st Rabuffi), Sganzerla, Giallombardo (17’st. Campedelli), Tuzza (17’st Lionetti), Sinani, Morleo, Minaj (28’st Dimatteo), Cucciniello, Brambilla (45’st Corsi). A disposizione: Menicucci, Renzetti, Rottesteiner, Aloia, Sammouni, Corsi, Rabuffi, Chiabotto, Chianese. Allenatore: Nistico

ARBITRO: Leorsini di Terni

RETI: 16’pt Sinani, 31’pt Mawuli, 38’pt Chierico

NOTE: Ammoniti Pattarello, Brambilla. Al 33’ del primo tempo espulso Gigli dalla panchina.

Prima partita ufficiale della stagione e primo successo per l’Arezzo, che supera il Bra 2-1 nel turno preliminare di Coppa Italia. Dopo una fase iniziale di studio, è il Bra a rendersi pericoloso con un palo colpito da Tuzza. Poco dopo, una defezione difensiva di Chiosa in area consente a Sinani di battere Venturi e portare gli ospiti in vantaggio. La reazione amaranto è immediata e veemente: l’Arezzo costruisce diverse occasioni da gol, tra cui una conclusione di Pattarello che colpisce il palo interno, dando l’illusione ottica della rete. Lo stesso Pattarello trova anche il gol, ma l’arbitro lo annulla per fuorigioco. Il pareggio arriva grazie a Mawuli, che finalizza una bella azione offensiva. L’Arezzo continua a spingere e crea ulteriori pericoli, fino al gol del sorpasso firmato da Chierico. Prima del 2-1, resta il dubbio su un rigore non concesso agli amaranto, episodio che porta all’espulsione di Gigli dalla panchina per proteste.

Nella ripresa ottime trame, diversi sussulti, ma non ci saranno altri gol. Una vittoria meritata, che conferma le buone sensazioni del precampionato e lancia l’Arezzo verso il prossimo impegno stagionale (venerdì prossimo con il Forlì)