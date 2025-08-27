20.7 C
Il recordman di presenze Fabio Tito firma per l’Arezzo

Si rinforza la difesa della squadra amaranto con il classe 1993 proveniente dalla Ternana. Esperienza in più per la formazione di Bucchi

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
AREZZO – L’Arezzo di Bucchi si rinforza ulteriormente per il campionato.

Gli amaranto hanno acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fabio Tito, proveniente dalla Ternana. Difensore classe 1993, Tito ha firmato un contratto biennale con il club amaranto.

Con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, andrà a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Bucchi.

La società dà il benvenuto a Fabio, augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia dell’Arezzo.

Tito è il recordman di presenze dalla nascita della Lega Pro con la formula dei tre gironi.

