Il recordman di presenze Fabio Tito firma per l’Arezzo

AREZZO – L’Arezzo di Bucchi si rinforza ulteriormente per il campionato.
Gli amaranto hanno acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fabio Tito, proveniente dalla Ternana. Difensore classe 1993, Tito ha firmato un contratto biennale con il club amaranto.
Con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, andrà a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Bucchi.
La società dà il benvenuto a Fabio, augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia dell’Arezzo.
Tito è il recordman di presenze dalla nascita della Lega Pro con la formula dei tre gironi.