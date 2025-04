Eventi e grandi ospiti, il 27 aprile a Vinci torna ‘Il Giorno di Leonardo’

VINCI – Chi fosse appassionato del Genio di Leonardo, delle sue opere, visioni e invenzioni, deve segnare sul calendario la data del 27 aprile.

Sta infatti per tornare la consueta manifestazione che festeggia proprio il cittadino più famoso di Vinci:. Torna nel borgo vinciano uno dei momenti più attesi, che ogni anno richiama turisti, curiosi e, ovviamente, vinciani. Una kermesse che raccoglie

La storia racconta che il Genio fosse nato nella casa di famiglia ad Anchiano il 15 aprile 1452 e che nel 1952, per festeggiare il quinto centenario dalla nascita del Genio, Luigi Einaudi e Alcide De Gasperi avessero preso parte alla prima grande rievocazione storica della nascita di Leonardo, all’interno di una manifestazione che coinvolse tutta la città. Da quella data, poi, il Giorno di Leonardo non è più stato festeggiato fino al 1959.

Oggi la manifestazione, promossa da Pro Loco Vinci con il patrocinio del Comune di Vinci, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, Comune di Milano, di Amboise, Pro Loco Toscana e Unpli, festeggerà la sua nona edizione e avrà come fil rouge un momento focale per la vita di Leonardo, ovvero Il Primo Volo seguendo il tema comune per il 2025 del cartellone degli eventi della Città di Vinci.

La kermesse sarà dedicata al volo come grande metafora sia della vita in generale, sia nello specifico della vita del Genio, il quale ha fatto spiccare il volo a tante idee e tante altre ne ha regalate ai posteri. Le prime iniziative, i primi momenti cruciali della vita, il primo salto nel vuoto che Leonardo doveva fare per lanciarsi su un nuovo progetto: andremo a raccontare e festeggiare i primi voli di Leonardo e dei numerosi ospiti che prenderanno parte alla giornata a lui dedicata.