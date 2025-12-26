Ok al bilancio preventivo a Empoli, le priorità assessore per assessore

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Con l’approvazione del bilancio 2026, avvenuta nel consiglio comunale dello scorso 22 dicembre, si dà vita alle tante previsioni di spesa che intervengono in ogni singolo ambito della vita del Comune di Empoli.

Ecco come la giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi ha specificato gli aspetti più significativi di questo bilancio, scegliendo alcune delle deleghe.

Nedo Mennuti, assessore al sociale

“Anche quest’anno il Comune di Empoli – spiega l’assessore – ha investito una cifra considerevole per il sociale. Sono 2,6 milioni di euro trasferiti all’Unione dei Comuni per erogare i servizi dedicati alle famiglie più fragili. Parliamo di persone con disabilità, famiglie in stato di indigenza, Rsa e centri diurni che abbiamo visitato per portare gli auguri di Natale anche quest’anno. L’amministrazione è vicina a queste persone e spinge per farlo ogni giorno di più. Ma vicine a loro devono starci anche i cittadini di Empoli. La nostra città ha un cuore grande e sarà vicina sempre a queste persone”.

Adolfo Bellucci, assessore al commercio

“Con il bilancio 2026 – entra nel dettaglio Bellucci – abbiamo inserito 15mila euro di riduzione dei canoni per i banchi ai mercati rionali di Empoli. Parliamo non del mercato del giovedì a Serravalle, ma di quelli più piccoli di frazione, per sostenere gli ambulanti che ogni settimana danno un servizio in più. A Ponzano, a Ponte a Elsa, a Casenuove e nei quartieri della città il canone della postazione diventa ridotto così da rendere più attrattivo il mercato e portare anche nuovi gestori. Per un Comune vicino alle frazioni e ai quartieri.”

Matteo Bensi, assessore alla cultura

“La biblioteca comunale Renato Fucini aumenta gli orari di apertura e porta dei punti prestito in giro per le frazioni – annuncia Bensi – Con il bilancio 2026 sono stati stanziati 883mila euro per l’attività ordinaria, con anche servizi aggiuntivi. Ad esempio l’ampliamento degli orari di apertura nella sede di via Cavour al lunedì mattina e l’attivazione dei Punti Prestiti, il primo partito da Ponte a Elsa all’EcoPark e poi al via anche in tante altre frazioni per diffondere la cultura in tutta la nostra città”.

Simone Falorni, assessore ai lavori pubblici

“Nel piano triennale delle opere pubbliche – spiega Falorni – il 2026 vedrà l’avvio di tantissimi progetti. Comincerà la progettazione condivisa di piazza Don Minzoni in zona stazione, partiremo con il primo lotto di lavori per la circonvallazione di Ponzano, partiremo con i lavori alla ex Casa del Fascio di Fontanella e Casa Cioni ad Avane. Tanti altri progetti sono in programma come la cassa di espansione di Fontanella, la nuova sede della polizia municipale, il nuovo gattile e le piste ciclabili per Pozzale e per Villanuova”.

Laura Mannucci, assessora allo sport

“Lo sport è di vitale importanza per Empoli – commenta Laura Mannucci – Con il bilancio 2026 abbiamo stanziato 1,3 milioni di euro, quasi metà di questi fondi è legata alla gestione della piscina comunale, oltre 530mila euro vanno invece alla gestione degli impianti comunali. Il prossimo anno sarà quello legato alla realizzazione del nuovo impianto di atletica, un vanto per il nostro territorio, dove si potranno ospitare gare accreditate dalle federazioni e nei locali al chiuso sarà possibile svolgere attività sportive di ogni genere. Per una città amica delle sportive e degli sportivi“.

Maria Grazia Pasqualetti, assessora alla scuola

“Ogni anno effettuiamo 386mila pasti per bambine e bambini di Empoli per oltre 2,3 milioni di euro. Spendiamo 620mila euro per il trasporto scolastico di 400 bambini e ragazzi. Ma soprattutto forniamo l’assistenza socioeducativa scolastica e per i centri estivi a 234 bambini e ragazzi, per quasi 1 milione e 700mila euro, una spesa ineguagliata nei comuni vicini. Le scuole di Empoli sono la nostra priorità, nell’anno nuovo avremo l’apertura del nido Melograno di Cortenuova e proseguiremo con il percorso per aprire un nido a gestione privata a Fontanella”.

Valentina Torrini, assessora alla sicurezza

“Il Comune di Empoli impiegherà per il 2026 ben 1,4 milioni di euro destinati alla polizia municipale del comando di Empoli – conclude Torrini -Avremo nuove assunzioni, di cui 2 partiranno subito da gennaio. Continuiamo a investire anche su progetti paralleli come l’unità cinofila e soprattutto andiamo avanti con il progetto dei vigili di prossimità, al quale abbiamo dedicato 142mila euro. Nel 2026 il tema della sicurezza sarà approfondito anche con nuove telecamere installate nel centro per un maggior controllo del territorio e l’avvio del progetto della sede della municipale al terminal bus in zona stazione”.