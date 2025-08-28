Granata feriti ma vivi, azzurri in volo: in Reggiana – Empoli due destini che si incrociano

Getting your Trinity Audio player ready...

REGGIO EMILIA – Il campionato di Serie B ha appena alzato il sipario, ma la seconda giornata propone già un intreccio che profuma di rivincita. Reggiana ed Empoli tornano una contro l’altra dopo l’anticipo di Coppa Italia al “Castellani”, deciso soltanto dai rigori a favore degli azzurri. Questa volta il palcoscenico sarà il Mapei Stadium, dove le due squadre si presentano con stati d’animo opposti.

Per la Reggiana, l’esordio a Palermo è stato amaro. Un 2-1 che brucia, perché la squadra ha saputo tenere testa ai rosanero per oltre settanta minuti, trovando anche la rete di Tavsan che ha ridato coraggio quando la partita sembrava ormai chiusa. Nonostante la sconfitta, qualche segnale positivo è arrivato: la squadra sa costruire, sa lottare e ha qualità da mettere in campo.

Ben diverso il debutto dell’Empoli. Davanti al proprio pubblico, i toscani hanno messo in scena una partita di spessore, piegando il Padova per 3-1 con personalità e brillantezza. Una difesa solida, attacchi rapidi, e la sensazione che questa squadra sappia già cosa vuole diventare. La fiducia, adesso, è alle stelle.

Al Mapei, però, sarà tutta un’altra storia. La Reggiana giocherà sospinta dal suo pubblico, con la pressione e la voglia di non restare a zero punti. L’Empoli arriverà con la leggerezza di chi ha già trovato la rotta giusta e con l’intenzione di confermarlo anche lontano da casa.

Le mosse tattiche diranno molto. I granata resteranno fedeli al 3-4-2-1, con Gondo come terminale offensivo e due fantasisti pronti a inventare alle sue spalle. L’Empoli, invece, ha la duttilità del 3-5-2 o del 4-3-3, con le accelerazioni di Ilie e Popov sulle fasce come arma per spezzare l’equilibrio.

Sarà così una partita di contrasti. Da una parte la ferita ancora aperta della Reggiana, che cerca riscatto davanti ai propri tifosi. Dall’altra l’Empoli, che vuole trasformare un buon inizio in una marcia costante. Due squadre, due stati d’animo diversi, un unico obiettivo: uscire dal Mapei con la sensazione di aver fatto un passo avanti.