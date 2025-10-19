Shpendi risponde ad Adorante: finisce 1-1 al Castellani

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Un punto che vale più del risultato per l’Empoli, capace di reagire con carattere dopo lo svantaggio e chiudere sull’1-1 la sfida con il Venezia. Una partita viva e combattuta, ricca di occasioni e colpi di scena, che lascia buone sensazioni agli uomini di Dionisi.

L’avvio è tutto azzurro. Dopo pochi minuti Shpendi sfiora il vantaggio, liberato in area dal tocco preciso di Yepes: il suo destro ravvicinato viene però respinto da Stankovic, già protagonista. Poco dopo, ancora l’attaccante albanese impegna il portiere lagunare con un sinistro potente sul primo palo. L’Empoli parte forte, pressa alto e dà ritmo alla manovra.

Dopo un quarto d’ora il Venezia cresce e comincia a farsi vedere. Adorante è il più pericoloso: al 13’ gira bene di testa, ma Fulignati si distende e salva. Il duello tra i due si ripete poco dopo, con un nuovo colpo di testa respinto in angolo dal portiere empolese.

Al 34’ però il Venezia passa: cross dalla destra e Adorante svetta su tutti, insaccando di testa per lo 0-1. Il vantaggio scuote l’Empoli, che reagisce con orgoglio. Prima Ghion spaventa Stankovic da fuori area, poi al 42’ arriva il meritato pareggio. Ilie ruba palla a centrocampo e lancia in verticale Shpendi, bravissimo a scattare sul filo del fuorigioco e a battere il portiere con un destro secco sul primo palo. L’Arena esplode, e si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa la gara resta intensa, ma più tattica. I due allenatori muovono le panchine: Dionisi inserisce Degli Innocenti, Pellegri ed Ebuehi, mentre il Venezia risponde con Yeboah e Perez. Gli azzurri cercano di alzare il baricentro, ma i lagunari non concedono molto.

Al 74’ arriva un brivido: Perez centra la traversa con un destro improvviso, poi Yeboah impegna ancora Fulignati con un tiro a giro. L’Empoli reagisce con un paio di conclusioni da fuori — tra cui un destro potente di Ebuehi ben bloccato da Stankovic — e un contropiede orchestrato da Saporiti, che serve Pellegri: l’ex Torino calcia di forza, ma trova ancora il portiere veneziano pronto.

Nel finale, con le squadre stanche e i cambi ormai completati, il ritmo cala. Vengono concessi sei minuti di recupero, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-1, con l’Empoli che mostra solidità e una ritrovata capacità di reagire ai momenti difficili.

Un pareggio giusto, frutto di una sfida equilibrata tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto e con coraggio.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-1-1)

: Fulignati; Guarino, Obaretin, Lovato; Elia (65′ Ebuehi), Ceesay (55′ Pellegri), Yepes, Ghion (76′ Haas), Carboni; Ilie (55′ Degli Innocenti); Shpendi (65′ Saporiti). All, Dionisi.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko (84′ Franjic), Hainaut (72′ Sagrado), Doumbia, Busio, Kike Perez, Bjarkason (72′ Pietrelli); Casas (72′ Fila), Adorante (58′ Yeboah). All. Stroppa.

RETI: 34′ Adorante (V), 42′ Shpendi (E).

NOTE: Ammoniti: Ilie (E), Pellegri (E), Obaretin (E), Franjic (V).