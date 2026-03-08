14.5 C
Aperto in anticipo il nuovo viadotto sulla A1 in Valdarno

Nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa nell’ambito del progetto di ampliamento dell’autostrada del Sole

Cronaca
REDAZIONE
Aperto in anticipo il nuovo viadotto sulla A1 in Valdarno (foto Autostrade)
FIGLINE INCISA – Alle 9,30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, è stato aperto in anticipo rispetto al cronoprogramma il tratto del nuovo tracciato in direzione Roma, dal chilometro 311+500 al 313+000, sul nuovo viadotto Ribuio, che ospiterà in questo modo entrambi i flussi veicolari su due corsie per senso di marcia. 

Le operazioni, che rientrano nell’ambito del progetto di ampliamento dell’A1, hanno visto impegnate nelle scorse ore 170 persone tra Autostrade per l’Italia, imprese e enti di soccorso, e oltre 40 mezzi tra macchine operatrici e mezzi speciali, operanti su turni h24, per un totale di circa 1500 ore lavorate.

Al fine di minimizzare i disagi alla circolazione, durante l’intero periodo delle lavorazioni sono stati potenziati i servizi di monitoraggio del traffico e di assistenza agli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati.

 

