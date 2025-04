Crolla un grosso pino su via Lungo l’Affrico, paura a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Crolla un albero fra via Lungo l’Affrico e viale De Amicis, paura a Firenze.

A intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco del comando di Firenze, intorno alle 17,10 di oggi (19 aprile), per la caduta di un grosso pino caduto in uno spazio verde.

I vigili del fuoco intervenuti con una squadra e un’autoscala, hanno provveduto ad effettuare tagli nella parte fitta della chioma riversata a terra, per scongiurare la presenza di eventuali persone. Inviata preventivamente anche l’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest.

Successivamente sono stati effettuati altri tagli per la messa in sicurezza. Fortunatamente non ci sono persone rimaste coinvolte. Sul posto anche la polizia locale per la viabilità.