È residente a Firenze l’amministratore del sito sessista nel mirino della magistratura

Il 45enne, originario di Pompei, titolare da due anni di una piccola società, era già stato sentito dopo la denuncia della sindaca Funaro

FIRENZE – Le indagini sul sito sessista, ora oscurato, accusato di pubblicare foto rubate e commenti sessisti su esponenti politiche, influencer, attrici e donne comuni del tutto ignare, hanno raggiunto una svolta. È stato identificato un uomo di 45 anni, residente a Firenze, già sentito in passato dalla polizia dopo la denuncia della sindaca Sara Funaro

Secondo fonti investigative, la magistratura ha individuato in V.V., nato a Pompei e titolare da due anni di una piccola società in Toscana, l’amministratore del controverso portale. 

L’attività investigativa, coordinata dalla procura di Firenze, ha permesso di chiarire il coinvolgimento dell’uomo nella gestione del sito dove erano state diffuse con modalità anonime immagini di donne pubbliche e di semplici cittadine, ampliando la portata del danno d’immagine arrecato alle vittime.

Ulteriori dettagli non sono stati resi pubblici per salvaguardare il risvolto giudiziario in corso. Si attendono gli sviluppi dalle autorità competenti

