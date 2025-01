Firenze inaugura nuova tratta tramvia, sindaca Funaro: “Portiamo la città nel futuro”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Firenze inaugura nuova tratta della linea T2 della tramvia sabato 25 gennaio.

Nuova tratta della linea T2 che da Peretola prosegue fino a piazza San Marco.

Durante l’inaugurazione la sindaca di Firenze Sara Funaro, annuncia che la fermata ‘San Marco Università’ sarà intitolata al sindaco di Firenze Giorgio La Pira.

Il primo tram è partito da piazza San Marco nel pomeriggio di sabato 25 gennaio.

La nuova tratta sarà gratuita per 14 giorni dalla fermata ‘Lavagnini Fortezza’ alla fermata ‘San Marco Università’.

Alla cerimonia, che si è svolta in piazza San Marco con il taglio del nastro, hanno partecipato oltre alla sindaca Funaro l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvie Andrea Giorgio, il presidente della Regione Eugenio Giani, l’amministratore delegato di Gest Denis Ratto, il presidente di Tram Spa Fabrizio Bartaloni, l’europarlamentare già sindaco di Firenze Dario Nardella, Stefano Giorgetti già assessore alla Mobilità, numerosi assessori della giunta, consiglieri comunali e di quartiere, rappresentanti delle imprese che hanno eseguito i lavori e numerosi cittadini.

Eugenio Giani: “La tramvia non è solo fiorentina, ma un’opera che collegherà l’intera area metropolitana. Abbiamo infatti ormai trovato le risorse e sono già partiti i lavori per Bagno a Ripoli, a cui seguirà la linea per Campi, Bisenzio e Sesto Fiorentino. Diventa quindi una rete tramviaria di grande potenzialità, che in prospettiva potrà raggiungere Prato: soprattutto si tratta di un modello di trasporto vincente, efficiente ed ecologico, veloce come una metropolitana perché a differenza di Roma o Milano non convive con le corsie di biciclette, taxi ed altri mezzi, ma dove, a differenza della metropolitana, non devi perdere tempo nello scendere o risalire da sottoterra. Un modello consacrato dal successo di quasi 40 milioni di biglietti venduti l’anno scorso”.

Sindaca Sara Funaro: “Oggi è uno dei momenti più importanti da quando sono sindaca. Questa è una inaugurazione a cui teniamo particolarmente, è uno dei momenti cruciali della nostra amministrazione perché con il progetto delle tramvie non stiamo semplicemente collegando quartieri o costruendo un percorso più rapido: stiamo unendo la città e la stiamo portando nel futuro, con una mobilità sostenibile e con un progetto vero e proprio di connessione con i comuni dell’area metropolitana. I numeri parlano da soli. Da oggi ci sono 6 nuove fermate che si uniscono alle linee precedenti, con 2,5 km in più delle nostre tramvie. Una risposta che arriva ai nostri cittadini perché usare la tramvia significa avere meno auto, meno inquinamento, più sostenibilità e una mobilità migliore nella nostra città.

Siamo perciò particolarmente orgogliosi di inaugurare questa linea. Chiediamo però ancora un po’ di pazienza in più ai nostri cittadini perché da oggi partono anche i lavori della nuova linea che porterà a Bagno a Ripoli. Sappiamo che sarà un periodo complicato, ma poi il risultato sarà quello che stiamo vivendo oggi in questa piazza con questa nuova linea. Vorrei condividere con voi anche un pensiero che abbiamo avuto e una intitolazione che vogliamo fare: piazza San Marco è uno dei punti di accesso al nostro centro storico, un punto importante che simbolicamente ricorda anche un sindaco molto amato della nostra città, Giorgio La Pira. Per questo abbiamo deciso di dedicargli questa fermata affinchè non solo noi fiorentini ma tutti i cittadini che arrivano possano leggere il suo nome”.

Assessore Giorgio: “Oggi è un grande giorno per la nostra città: è il giorno in cui entra in servizio la linea per il centro storico e in cui iniziano i cantieri della nuova linea per Bagno a Ripoli. È una città che cambia continuamente e non si ferma mai. È anche una giornata di orgoglio perché la tramvia è una scelta politica che rivendichiamo e che vogliamo portare avanti con decisione per poter andare verso una città più sostenibile, in cui il trasporto pubblico diventa un diritto di tutti, verso una città in cui il tram unisce i quartieri e le persone”.

Con l’apertura della tratta della VACS, illustra il Comune di Firenze, si aggiungono sei fermate alla T2 Peretola-stazione SMN, allungando il percorso di circa 2,5 km (ovvero 5 km considerando andata e ritorno) complessivamente quindi la linea diventa di 7,8 km lineari (15,6 km andata e ritorno).

I tempi di percorrenza previsti in totale da Peretola a San Marco, sono di circa 35 minuti. GEST garantisce circa 800 corse al giorno sulla T2, dalle 5.00 alle 00.30, che il venerdì e il sabato sono prolungate fino alle 2.00 di notte. Nelle ore di punta sulla T2 i tram viaggiano ogni 4 minuti e mezzo circa.

I passeggeri stimati per questo tratto, fa il punto il Comune, per sono oltre 3,4 milioni che si aggiungeranno a quelli che già utilizzano la T2 (nel 2024 sono stati 11.536.417). Ulteriori riduzioni sono previste anche per le emissioni di Co2 e per il numero delle auto in circolazione: per lo smog 1.300 kg/anno che si sommeranno ai 6.800 kg della “vecchia” T2; per i veicoli privati ulteriori 2.600 le auto in meno ogni giorno in aggiunta alle quasi 13.600 attuali.