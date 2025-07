Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Paura per un autobus in fiamme sulla A1 all’altezza di Scandicci. Ma non ci sono feriti.

I vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa e di Firenze Ovest, sono intervenuti nel tratto dell’autostrada del Sole al chilometro 291 tra Scandicci e Impruneta direzione sud, per l’incendio.

Sul posto una squadra e due autobotti. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte in quanto il conducente era il solo occupante.