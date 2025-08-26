31.5 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Rapina a calci e pugni un cliente all’uscita del compro oro: in manette

Ventenne arrestato dopo l'analisi delle telecamere di videosorveglianza. La vittima ha riportato frattura del naso e lesioni alla spalla

REDAZIONE
Polizia Firenze
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – È ritenuto l’autore di una rapina ai danni di un 32enne nel centro di Empoli: arrestato un giovane di origine marocchina. 

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Empoli l’uomo si sarebbe avvicinato alla sua vittima appena uscita da un negozio di compro oro, colpendola con calci e pugni e sottraendole una somma di denaro di 120 euro.

La persona offesa – tempestivamente soccorsa dal personale della Polizia di Stato e dal 118 e trasportata all’ospedale di Empoli – ha riportato una frattura del naso, lesioni alla spalla sinistra, oltre a un trauma.

L’aggressore è stato immediatamente identificato grazie alle telecamere di vigilanza del centro cittadino e rintracciato nel tardo pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Empoli. Nel corso della perquisizione personale, il soggetto è stato trovato in possesso di un panetto di hashish per un peso di 11,65 grammi. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di rapina aggravata, lesioni personali e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’esito delle formalità di rito è stato condotto al carcere di Sollicciano.

