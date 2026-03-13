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Ritrovata a Firenze la ragazza scomparsa dieci giorni fa da Foggia

Si conclude con un sospiro di sollievo il caso di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne di origini rumene che non dava sue notizie dal 2 marzo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Omicidio a Firenze, ucciso ragazzo di 19 anni
La Questura di Firenze (Foto Fb Questura di Firenze)
1 ' di lettura

FIRENZE – Si conclude con un sospiro di sollievo il caso della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne di origini rumene che aveva fatto perdere le proprie tracce ormai da dieci giorni. La giovane è stata rintracciata a Firenze dagli agenti della polizia, mettendo fine a un’attesa carica di preoccupazione iniziata nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando un’amica e connazionale di 38 anni si era presentata negli uffici della questura di Foggia per denunciarne la misteriosa sparizione.

Le ricerche, che hanno visto una stretta collaborazione tra gli uffici investigativi pugliesi e quelli toscani, si sono concluse positivamente nelle ultime ore. Elena Rebeca è stata individuata nel capoluogo fiorentino e le prime informazioni confermano che la ragazza è in buone condizioni di salute e non ha subito alcun danno durante i giorni di assenza. La notizia del ritrovamento è stata ufficialmente confermata dalle questure di Foggia e Firenze, che hanno coordinato le attività di rintraccio sul territorio.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli sulle motivazioni che hanno spinto la giovane ad allontanarsi dalla Puglia per raggiungere la Toscana senza dare notizie di sé, né se si sia trattato di un gesto volontario legato a questioni personali. Ciò che conta, per gli inquirenti e per chi aveva lanciato l’allarme, è che la vicenda si sia risolta senza conseguenze drammatiche, permettendo di chiudere il fascicolo di ricerca aperto la scorsa settimana.

© Riproduzione riservata

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