San Casciano Val di Pesa, paura per l’incendio di un garage

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e in supporto un’autobotte e il carro aria per lo spegnimento: solo danni alle strutture

Cronaca
REDAZIONE
San Casciano Val di Pesa, paura per l'incendio di un garage
San Casciano Val di Pesa, paura per l'incendio di un garage (foto vigili del fuoco)
SAN CASCIANO VAL DI PESA – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti dalle 12,25 nel comune di San Casciano in Val di Pesa in via Caponnetto, per un incendio all’interno di un garage situato nel sottosuolo di un edificio composto da due piani.

Sul posto una squadra, e in supporto un’autobotte e il carro aria. Effettuato lo spegnimento dell’incendio del garage dove all’interno era presente un’autovettura.
Successivamente ci sono state le operazioni di raffreddamento, di minuto spegnimento e l’estrazione dei fumi della combustione dal sottosuolo. Si sono verificati danni da fumo e agli impianti nei locali interrati.

Sul posto è stato richiesto a scopo precauzionale un equipaggio sanitario. Non ci sono persone coinvolte. 

