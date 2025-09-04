San Casciano Val di Pesa, paura per l’incendio di un garage

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN CASCIANO VAL DI PESA – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti dalle 12,25 nel comune di San Casciano in Val di Pesa in via Caponnetto, per un incendio all’interno di un garage situato nel sottosuolo di un edificio composto da due piani.

Sul posto una squadra, e in supporto un’autobotte e il carro aria. Effettuato lo spegnimento dell’incendio del garage dove all’interno era presente un’autovettura.

Successivamente ci sono state le operazioni di raffreddamento, di minuto spegnimento e l’estrazione dei fumi della combustione dal sottosuolo. Si sono verificati danni da fumo e agli impianti nei locali interrati.

Sul posto è stato richiesto a scopo precauzionale un equipaggio sanitario. Non ci sono persone coinvolte.