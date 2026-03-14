Trovato morto l’uomo caduto nel canale a Vinci mentre faceva motocross

VINCI – Si sono concluse nel modo più tragico, dopo quattro ore di sforzi incessanti, le ricerche dello sportivo scomparso nelle campagne di Vinci. Il corpo senza vita dell’uomo, un 58enne che venerdì pomeriggio era caduto in un canale mentre praticava motocross in località Vitolini, è stato rinvenuto dai soccorritori ormai al calare del buio. La salma è stata individuata nel punto esatto in cui il rio di Sant’Ansano sfocia nel fiume Arno, a notevole distanza dal luogo dell’incidente iniziale.

Secondo una prima ricostruzione, la forza della corrente, ingrossata dalle recenti piogge, avrebbe trascinato l’uomo lungo un tubo sotterraneo che collega il canale di raccolta delle acque al reticolo idrico minore della zona. Per permettere l’ispezione dei tratti più impervi e interrati, i vigili del fuoco hanno dovuto fare ricorso a un escavatore per deviare temporaneamente il corso d’acqua, riuscendo così ad abbassare il livello idrometrico e a esplorare l’alveo con maggiore precisione.

Sul posto ha operato un imponente schieramento di forze, coordinato dal comando dei Vigili del Fuoco, che ha visto l’impiego del nucleo sommozzatori e degli specialisti del carro Saf per il soccorso fluviale. Mentre l’elicottero Drago sorvolava l’area dall’alto per monitorare i movimenti superficiali del fango e dei detriti, le squadre a terra hanno setacciato ogni centimetro delle sponde.

Le autorità hanno ora avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica della caduta. Resta da capire se a tradire il motociclista sia stato un cedimento del terreno causato dal maltempo o una manovra errata che lo ha spinto nel canale artificiale, trasformato in una trappola mortale dalla furia dell’acqua.