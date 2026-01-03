9.3 C
Firenze
domenica 4 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vandali nella notte di Capodanno a Fiesole: petardi ad altezza d’uomo contro vetrine e addobbi

Il fuoco nella frazione delle Caldine domato solo grazie al tempestivo arrivo dei soccorsi. Il Comune valuta misure drastiche

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Il Comune di Fiesole
Il Comune di Fiesole in piazza Mino (foto Met)
1 ' di lettura

FIESOLE – Una pioggia di petardi ad altezza d’uomo, vetrine nel mirino e addobbi natalizi in fiamme. È questo lo scenario desolante lasciato in eredità dalla notte di Capodanno alle Caldine, frazione di Fiesole, dove la violenza gratuita ha trasformato la centrale piazza dei Mezzadri in un campo di battaglia.

La sindaca Cristina Scaletti, accompagnata dalla giunta comunale, ha effettuato ieri un sopralluogo urgente per constatare l’entità dei danni. La piazza è stata teatro di un uso sconsiderato di materiale pirotecnico: i vandali hanno fatto esplodere ordigni all’interno dei cestini dell’immondizia, scagliato petardi contro le vetrate dei negozi e appiccato il fuoco alle decorazioni festive, domato solo grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.

“Quanto avvenuto non può essere tollerato. E non lo sarà”, ha dichiarato con fermezza l’amministrazione sui canali social. “Solo per puro caso non abbiamo registrato feriti gravi: l’uso dei botti contro le persone e i beni comuni è un atto inaccettabile”. Durante il sopralluogo, la sindaca ha ascoltato il profondo disagio di residenti ed esercenti, che raccontano di una serata dominata dal caos e dalla paura.

Mentre l’area è stata oggetto di una pulizia straordinaria per rimuovere i detriti, i carabinieri e la polizia municipale hanno già ricevuto mandato di acquisire tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. L’obiettivo è ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili che, se individuati, dovranno rispondere di danneggiamento e accensione pericolosa.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Fiesole, tanto che il Comune ha già annunciato la valutazione di misure drasticamente più restrittive per il futuro. Non si esclude l’introduzione di nuovi regolamenti per garantire la sicurezza urbana e la tutela del patrimonio collettivo, per evitare che le piazze delle frazioni diventino zone franche per il vandalismo notturno.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
9.3 ° C
10.3 °
8.2 °
61 %
0.9kmh
100 %
Dom
7 °
Lun
5 °
Mar
4 °
Mer
3 °
Gio
1 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (818)ultimora (753)Eurofocus (27)demografica (21)sport (18)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati