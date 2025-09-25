Casa Buonarroti celebra la Cappella Sistina di Michelangelo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Cappella Sistina di Michelangelo torna protagonista a Firenze con una mostra dal taglio inedito. Da ieri, 24 settembre, al 7 gennaio 2026, Casa Buonarroti ospita “La Sistina di Michelangelo. Un’icona multimediale”, un percorso che raccoglie oltre 60 opere e ripensa uno dei cicli pittorici più celebri del Rinascimento attraverso la lente dei media moderni.

Fotografia, cinema, documentari, editoria illustrata, incisioni e persino grafica pubblicitaria hanno contribuito nei secoli a tradurre e diffondere l’immaginario michelangiolesco. Ne emergono frammenti, dettagli e inquadrature che, riletti oggi, assumono un nuovo significato in una società spesso distante dall’interpretazione figurativa.

L’esposizione presenta importanti prestiti dall’Accademia Albertina di Torino, dall’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, dall’Accademia di Brera e dai Musei Vaticani.

La mostra è promossa dalla Fondazione Casa Buonarroti, insieme ai Musei Vaticani e alla Regione Toscana. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla presidente Cristina Acidini e dal direttore Alessandro Cecchi per inaugurare le sale restaurate e riallestite al piano terreno. L’allestimento, prodotto da Opera Laboratori e curato da Silvestra Bietoletti e Monica Maffioli, vuole emozionare e sorprendere il pubblico.

“Capolavori di una tale altezza continuano ad agire come lievito di creatività, anche nei momenti più difficili, ridando fiducia nell’umanità e nel suo futuro”, ha dichiarato Acidini.

Le curatrici spiegano che la mostra propone un vero excursus storico, raccontando come i media abbiano trasformato la Sistina in un’icona senza tempo, capace di dialogare con il presente.