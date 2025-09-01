28.4 C
Inclusione e diritti: il Disability Pride arriva per la prima volta a Firenze

Primo appuntamento in Toscana con corteo, incontri e spettacoli: il programma celebra apertura, rispetto e valorizzazione delle diversità

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
Disability Pride
FIRENZE – Firenze ospiterà il primo Disability Pride Toscana. La data è fissata: sabato 27 settembre. Un appuntamento che vuole cambiare lo sguardo sulla disabilità, mettendo al centro accessibilità, inclusione e pari opportunità.

Il Disability Pride è nato nel 2015 e ha già fatto tappa in città come Roma, Milano, Taranto, Bologna e Palermo. Ora approda per la prima volta nel capoluogo toscano, grazie anche alla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Firenze.

La giornata si aprirà alle 9,30 al Palazzo degli Affari in piazza Adua 1, con un convegno dedicato a diritti, studio e integrazione. Tra i relatori ci saranno il giornalista Saverio Tommasi, le docenti Lucia Sarti (Unisi) e Maria Paola Monaco (Unifi), oltre al dottor Fabio Martini, che porterà l’esperienza della rete Welcome a Firenze.

Dalle 15 il cuore della manifestazione sarà il corteo da Santa Maria Novella, che attraverserà le vie del centro storico. La giornata si chiuderà alle 17,45 con uno spettacolo di danza di nuovo al Palazzo degli Affari.

L’evento è organizzato dalla Rete Uniti non Ultimi e gode del patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana. Nelle prossime settimane saranno diffusi altri dettagli sul programma e sul percorso del corteo.

