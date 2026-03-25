Ernia in concerto a Firenze con ‘Solo per Amore Live 2026’

FIRENZE – L’atteso concerto di Ernia a Firenze è in programma domani (26 marzo) al Mandela Forum, tappa del tour Solo per Amore Live 2026 che sta portando l’artista nei principali palasport italiani.

Il live rappresenta uno degli appuntamenti musicali più rilevanti della settimana nel capoluogo toscano, con un pubblico atteso numeroso per uno degli interpreti più riconoscibili della scena rap italiana contemporanea. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21 nella struttura di piazza Berlinguer.

Il tour è strettamente legato all’uscita del nuovo album Per Soldi e Per Amore, pubblicato lo scorso settembre e subito salito ai vertici delle classifiche ufficiali. Il progetto discografico ha raggiunto il primo posto nella classifica Fimi/Niq, confermando il forte seguito dell’artista e la solidità del suo percorso musicale.

Nel corso della serata fiorentina, Ernia proporrà una scaletta che alterna i brani più noti della sua carriera alle nuove tracce del disco, caratterizzato da un’impronta più intima e riflessiva. Il lavoro affronta temi personali e universali, come il rapporto con il passato, le relazioni e il passaggio all’età adulta, offrendo una visione più matura dell’identità artistica.

La produzione e la direzione artistica dell’album sono state curate da Charlie Charles, figura di riferimento della scena musicale italiana e collaboratore storico del cantante. Il progetto si compone di 12 tracce e ha ottenuto risultati significativi anche nelle classifiche dei singoli, con diversi brani posizionati tra i più ascoltati.

I biglietti per la data di Firenze sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati, con prezzi variabili in base al settore. L’organizzazione dell’evento rientra nel calendario dei grandi concerti indoor del periodo primaverile, che vede il Mandela Forum confermarsi uno dei principali poli per la musica dal vivo in Toscana.