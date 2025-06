Tutto pronto per Pitti Uomo 108 alla Fortezza da Basso

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tutto pronto per la 108esima edizione di Pitti Uomo che si terrà come da consuetudine alla Fortezza da Basso, a Firenze. L’evento, ormai diventato un punto di riferimento internazionale per il menswear, si terrà dal 17 al 20 giugno e saranno presenti ben 730 brand, nazionali e non. Il tema scelto per questa edizione è Pitti Bikes, ovvero un tributo alla passione delle bicicletta e del ciclismo, un modo per congiungere moda e lifestyle, tecnologia e artigianato.

L’evento sarà articolato in numerose sezioni, tutte con un tema ben preciso. Cinque sono le più importanti e assolutamente imperdibili

Fantastic Classic : dedicata al classico contemporaneo, a quei capi eterni;

: dedicata al classico contemporaneo, a quei capi eterni; Futuro Maschile : dedicata alle anticipazioni sul menswear futuro;

: dedicata alle anticipazioni sul menswear futuro; Dynamic Attitude : dinamismo della moda al centro dell’evento;

: dinamismo della moda al centro dell’evento; Superstyling : dedicata ai luoghi di ricerca;

: dedicata ai luoghi di ricerca; I Go Out: dedicata alla moda outdoor.

Questa edizione sarà anche luogo di debutto per Bicycle Pitti Uomo 108, che si terrà nella Sala della Ronda di Fortezza da Basso, e che sarà un’area dedicata al mondo del ciclismo che concilierà design ed innovazione tecnologica.

Tre sono poi le guest star di questa edizione: Homme Plissé Issey Miyake, brand giapponese, fondato nel 2013 e noto per la sua tecnologia innovativa di plissettatura che sarà presente mercoledì 18 giugno, presso Villa Medicea della Petraia, con un evento esclusivo con la presentazione della collezione Primavera-Estate 2026 e una mostra dedicata all’universo creativo del marchio. Post Archive Faction (PAF) presenterà poi un evento speciale in collaborazione con Korea Creative Content Agency, dedicato al pubblico internazionale di Pitti Uomo, con la sua visione futurista del menswear. Ed infine Niccolò Pasqualetti, finalista al Premio LVMH 2024, porterà a Firenze un guardaroba fluido e visionario che unisce sartoria, sostenibilità e ispirazioni organiche, celebrando la moda genderless tra memoria e innovazione.

Infiniti gli eventi imperdibili in tutta la città: dalle sfilate delle scuole di moda più celebri del territorio (come Istituto Marangoni, ad esempio), a cene a tema su prenotazione, Pitti Uomo 108 si preannuncia come un altro successo di questo ormai affermato evento.

Maggiori info sul programma sono reperibili sul sito ufficiale dell’evento.