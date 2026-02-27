Percepisce il reddito di cittadinanza ma ha un tesoro in contanti in un borsone: scatta il sequestro

CASTELFIORENTINO – Un tesoro in contanti nascosto in un borsone, mentre lo Stato gli pagava il reddito di cittadinanza. La Guardia di finanza di Firenze ha messo a segno un importante colpo contro il patrimonio della criminalità organizzata, eseguendo a Castelfiorentino un sequestro preventivo di oltre 140mila euro nei confronti di un uomo accusato di far parte di un colossale traffico di cocaina.

L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) fiorentina, affonda le radici in una complessa indagine che tra dicembre e gennaio scorsi ha già portato all’arresto di 10 persone. Al centro del mirino dei militari del Gico e dello Scico ci sono due nuove e potenti consorterie albanesi, capaci di muovere ingenti quantitativi di droga tra la Lombardia e la Toscana, con basi logistiche solide nelle province di Firenze e Siena.

Il sequestro nasce da una perquisizione avvenuta il 16 dicembre scorso, quando l’indagato è stato trovato con 139370 euro e 700 franchi svizzeri in banconote. Una cifra enorme che l’uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe accumulato aiutando il figlio nella gestione del mercato della cocaina. Interrogato dai magistrati, l’indagato non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile sulla provenienza di quel denaro, che risultava totalmente sproporzionato rispetto alla sua situazione ufficiale.

A rendere il quadro ancora più paradossale sono state le verifiche patrimoniali delle Fiamme Gialle: l’uomo non solo risultava senza un’occupazione fissa e con redditi dichiarati minimi nel biennio 2023-2024, ma ha addirittura beneficiato del reddito di cittadinanza, la misura destinata a chi vive sotto la soglia di povertà.

Per il Gip del tribunale di Firenze, i gravi indizi di colpevolezza e l’evidente sproporzione reddituale hanno reso inevitabile il sequestro, finalizzato alla confisca definitiva, nell’ottica di una strategia che punta a colpire al cuore gli affari illeciti per tutelare l’economia sana e le tasche dei cittadini.