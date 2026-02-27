13.9 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Percepisce il reddito di cittadinanza ma ha un tesoro in contanti in un borsone: scatta il sequestro

La Guardia di finanza in azione a Castelfiorentino: l'uomo è sospettato di essere al centro di un importante traffico di cocaina

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Guardia di Finanza, sequestro di contanti a Castelfiorentino (foto Sala Stampa Gdf)
1 ' di lettura

CASTELFIORENTINO – Un tesoro in contanti nascosto in un borsone, mentre lo Stato gli pagava il reddito di cittadinanza. La Guardia di finanza di Firenze ha messo a segno un importante colpo contro il patrimonio della criminalità organizzata, eseguendo a Castelfiorentino un sequestro preventivo di oltre 140mila euro nei confronti di un uomo accusato di far parte di un colossale traffico di cocaina.

L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) fiorentina, affonda le radici in una complessa indagine che tra dicembre e gennaio scorsi ha già portato all’arresto di 10 persone. Al centro del mirino dei militari del Gico e dello Scico ci sono due nuove e potenti consorterie albanesi, capaci di muovere ingenti quantitativi di droga tra la Lombardia e la Toscana, con basi logistiche solide nelle province di Firenze e Siena.

Il sequestro nasce da una perquisizione avvenuta il 16 dicembre scorso, quando l’indagato è stato trovato con 139370 euro e 700 franchi svizzeri in banconote. Una cifra enorme che l’uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe accumulato aiutando il figlio nella gestione del mercato della cocaina. Interrogato dai magistrati, l’indagato non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile sulla provenienza di quel denaro, che risultava totalmente sproporzionato rispetto alla sua situazione ufficiale.

A rendere il quadro ancora più paradossale sono state le verifiche patrimoniali delle Fiamme Gialle: l’uomo non solo risultava senza un’occupazione fissa e con redditi dichiarati minimi nel biennio 2023-2024, ma ha addirittura beneficiato del reddito di cittadinanza, la misura destinata a chi vive sotto la soglia di povertà.

Per il Gip del tribunale di Firenze, i gravi indizi di colpevolezza e l’evidente sproporzione reddituale hanno reso inevitabile il sequestro, finalizzato alla confisca definitiva, nell’ottica di una strategia che punta a colpire al cuore gli affari illeciti per tutelare l’economia sana e le tasche dei cittadini.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
14 °
13.8 °
77 %
0.5kmh
75 %
Ven
17 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1425)ultimora (1266)sport (78)Eurofocus (47)demografica (34)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati