A Busto Arsizio immediato ritorno alla vittoria per la Savino del Bene

Eurotek Laica Uyba – Savino Del Bene Volley 0-3 (18-25, 15-25, 19-25)

EUROTEK LAICA UYBA: Battista 5, Pelloni (L1), Gennari n.e., Metwally 2, Seki 2, Diouf n.e., Schmit n.e., Parlangeli n.e., Obossa 13, Eckl 4, Torcolacci 7, Boldini (L2) n.e., Parra 8. All.: Barbolini.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner n.e., Castillo (L2) n.e., Ruddins 5, Franklin 16, Ribechi (L1), Bosetti 5, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 2, Antropova 10, Weitzel 7. All.: Gaspari.

ARBITRI: Brunelli – Marigliano

BUSTO ARSIZIO – Dopo la battuta d’arresto accusata giovedì nella sfida di Champions League contro il VakifBank, la Savino Del Bene Volley reagisce con autorità e torna subito alla vittoria, superando 3-0 la Eurotek Laica Busto Arsizio. Per la squadra di coach Gaspari arriva il 17esimo successo in campionato, l’11esimo per 3-0, al termine di una gara sempre sotto controllo e gestita con grande solidità.

Nel primo set, dopo l’equilibrio iniziale, Scandicci ha preso il controllo con Weitzel e Franklin e si è aggiudicata la frazione per 18-25. Nel secondo parziale la Savino Del Bene Volley ha allungato dopo il tentativo di rientro di Busto Arsizio, sfruttando muro e attacco per imporsi 15-25. Nel terzo set infine la Uyba ha condotto a lungo, ma la formazione di Gaspari ha saputo rimontare nella parte finale e chiudere 19-25 con Franklin e Antropova protagoniste.

A livello individuale spicca la prestazione di Franklin, Mvp del match con 16 punti, decisiva nei momenti chiave della sfida. In doppia cifra anche Antropova con 10 punti.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley ha fatto la differenza soprattutto in attacco e a muro, chiudendo con il 51% in attacco contro il 33% di Busto Arsizio e con 9 muri vincenti a fronte dei 4 muri prodotti dalla formazione bustocca.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo martedì (14 gennaio) alle 18. La formazione di coach Gaspari affronterà, tra le mura del Pala BigMat, le francesi del Volero Le Cannet nella sfida valida per la quarta giornata della Pool A di CEV Champions League.

Coach Sándor Kántor post-partita: “Non era semplice questa gara. Lo diciamo sempre che quando passiamo dal pallone Mikasa a quello Molten, cambia tantissimo e questo secondo me oggi lo abbiamo visto, con la nostra battuta che non ha girato così bene. Abbiamo avuto un momento solo di difficoltà, all’inizio della gara, perché dopo aver affrontato il VakifBank e giocato contro i giocatrici molto alte, dovevamo abituarci ad avversarie con altezza diverse, dovevamo prendere le misure e quando siamo riusciti a farlo abbiamo fatto 15 muri positivi, che sono tantissimi, da lì è iniziata la nostra partita”.