Antropova a Scandicci con oro olimpico: l’applauso di Savino Del Bene

SCANDICCI – Ekaterina Antropova a Scandicci con l’oro olimpico conquistato a Parigi con la Nazionale di volley.

La campionessa olimpica rientrata in Italia da Parigi prima di partire per le vacanze si è fermata a Scandicci a salutare tra gli applausi le compagne di squadra Savino Del Bene Volley , in preparazione per il campionato di serie A1.