Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Bologna-Fiorentina, Vincenzo Italiano sfida il suo passato.

Bologna-Fiorentina domenica 15 dicembre alle ore 15 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Partita valida per la sedicesima giornata di serie A diretta dall‘arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Ad assistere il direttore di gara ravennate Imperiale e Cavallina. Il quarto ufficiale è Piccinini mentre al VAR sono stati designati Abisso e Marini.

C’è Vincenzo Italiano, ora alla guida del Bologna, ad attendere la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Italiano tecnico viola fino alla scorsa stagione, autore di due finali in Conference League con la Fiorentina.

Vincenzo Italiano prova a fermare la Fiorentina di Palladino reduce da otto vittorie consecutive in campionato e dal 7-0 rifilato agli austriaci del Lask in Conferecnce League.

Tra i convocati di Palladino, come in Conference League, non c’è capitan Biraghi.

E reduce dal grande abbraccio ad Edoardo Bove sabato 14 dicembre al Viola Park dopo l’intervento chirurgico in seguito al malore che ha colpito il giovane giocatore, 22 anni, durante Fiorentina-Inter.

Fiorentina ai vertici della classifica di serie A con 31 punti in classifica.

Bologna a quota 22 punti.

I convocati di Vincenzo Italiano per il match con la Fiorentina.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard.

I convocati di Palladino

La lista dei viola convocati dal tecnico Raffaele Palladino per la trasferta di Bologna:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) CATALDI Danilo

4) COLPANI Andrea

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) IKONE Nanitamo Jonathan

11) KAYODE Michael Olabode

12) KEAN Bioty Moise

13) KOUAME Kouakou Christian Michael

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

17) MORENO Matías Agustín

18) PARISI Fabiano

19) RANIERI Luca

20) RICHARDSON Michael Amir Junior

21) RUBINO Tommaso

22) SOTTIL Riccardo

23) TERRACCIANO Pietro (P)