EMPOLI – L’Empoli annuncia l’ingaggio di Salvatore Elia.
L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo dallo Spezia e vestirà l’azzurro nella prossima stagione.
Elia è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Il debutto tra i professionisti arriva nel 2018, in prestito alla Juve Stabia in serie C: esordio con vittoria per 3-0 a Siracusa. Quella stagione segna anche la promozione in Serie B dei campani.
Resta un altro anno a Castellammare, poi nel 2020 passa al Perugia. In Umbria vive una stagione da protagonista: 36 partite, 8 reti e 4 assist, coronate da un’altra promozione in Serie B.
Nel 2021 si trasferisce al Benevento (25 presenze, 1 gol) e l’anno dopo al Palermo, dove segna 3 gol in 10 partite nella prima parte di stagione.
A settembre 2023 firma con lo Spezia, club con cui disputa 63 gare e realizza 3 reti tra campionato e Coppa Italia in due stagioni.
Ora una nuova sfida all’Empoli, pronto a mettere al servizio della squadra velocità, duttilità e un bagaglio di esperienze maturato tra serie C, B e A.