Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
L’Empoli annuncia l’ingaggio di Salvatore Elia

L’esterno offensivo arriva dallo Spezia per rafforzare la rosa azzurra con una lunga esperienza tra Serie C, B e A

Sport
DAVIDE CARUSO
Elia
Foto di: Facebook / Empoli
EMPOLI – L’Empoli annuncia l’ingaggio di Salvatore Elia.

L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo dallo Spezia e vestirà l’azzurro nella prossima stagione.

Elia è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Il debutto tra i professionisti arriva nel 2018, in prestito alla Juve Stabia in serie C: esordio con vittoria per 3-0 a Siracusa. Quella stagione segna anche la promozione in Serie B dei campani.

Resta un altro anno a Castellammare, poi nel 2020 passa al Perugia. In Umbria vive una stagione da protagonista: 36 partite, 8 reti e 4 assist, coronate da un’altra promozione in Serie B.

Nel 2021 si trasferisce al Benevento (25 presenze, 1 gol) e l’anno dopo al Palermo, dove segna 3 gol in 10 partite nella prima parte di stagione.

A settembre 2023 firma con lo Spezia, club con cui disputa 63 gare e realizza 3 reti tra campionato e Coppa Italia in due stagioni.

Ora una nuova sfida all’Empoli, pronto a mettere al servizio della squadra velocità, duttilità e un bagaglio di esperienze maturato tra serie C, B e A.

© Riproduzione riservata

